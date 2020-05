Piden médicos no bajar la guardia ante el Covid-19

MEXICALI, Baja California.- A pesar de que a nivel nacional algunos municipios comienzan a volver a la normalidad es importante que se sigan respetando las medidas de prevención ante el Covid-19, aseguraron representantes del sector salud en Mexicali.

Hugo Martínez, tesorero del Patronato del Hospital General de Mexicali, señaló que dada la apertura de algunas maquiladoras se ha comenzado a observar más gente en la calle, sin embargo, advirtió que no por eso se debe bajar la guardia.

Asimismo, consideró que el problema no será la vuelta al trabajo de las maquiladoras, pues muchas de ellas cuentan con controles de salud eficientes, sino la falta de cuidado en las calles.

“El hecho de que se empiece a liberar parcialmente algo es por reactivar la economía, no para salir a divertirnos, no para salir a convivir” admitió “esto no se acaba a fin de mayo, esto no se acaba a fin de junio; probablemente nos vayamos hasta septiembre y ahí podemos tener un nuevo pico”

Además de este ‘nuevo pico’ de contagios de Covid-19, señaló, septiembre y octubre representan también el inicio de la temporada de influenza, por lo que pidió a los ciudadanos permanecer en casa en la medida de lo posible para evitar arriesgarse.

También Fernando Sarmiento, médico de la Unidad de Medicina Familiar #28 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hizo un llamado a seguir tomando precauciones y acatando los protocolos de salud.

El experto pidió además a la población no mentir sobre sus síntomas al acudir a unidades médicas por temor a entrar a la zona de Covid, pues esto pone en riesgo al personal de salud y a los propios pacientes.

Nos ocultan síntomas y nos dicen que no tienen ciertos o tales síntomas, y cuando llegan con el médico que no tiene toda la protección como lo tiene el médico que atiende a los pacientes con síntomas sospechosos de Covid, eso nos pone en riesgo a todos” admitió.

Donan equipo

La tarde de este viernes la empresa Furukawa México hizo la entrega de material médico a representantes del IMSS y el Hospital General de Mexicali a modo de donativo.

Fueron 4 mil cubrebocas, 400 lentes de seguridad y 250 overoles desechables repartidos entre las dos dependencias, con intención de apoyar en la lucha contra el Covid-19, señaló el contralor de Furukawa México Francisco Manuel Euyoqui Perez.