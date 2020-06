Piden justicia para Giovanni

Celebridades y personalidades del cine, la televisión y la música, se pronunciaron en sus redes sociales con imágenes y mensajes en apoyo al movimiento en búsqueda de justicia por la muerte de Giovanni López en manos de la policía en Jalisco.

Un movimiento que ha crecido en los últimos días, donde manifestaciones se han llevado a cabo en Jalisco, situación que varios famosos aprovecharon para sumarse a la petición de justicia.

Tatiana: La cantante y actriz, escribió en su perfil de Instagram: “Cuando quienes nos deberían proteger son quienes nos violentan hay algo que está mal. Las medidas sanitarias y el uso de cubrebocas son para salvar vidas, no para convertirse en una condena de muerte si no lo usas. Giovanni fue asesinado a base de golpes y abusos tras ser arrestado por no portar cubrebocas en Ixtlahuacán, Jalisco, el mes pasado... ¡¿¿Un mes después están iniciando investigaciones porque se viralizó un video??! A veces parece que vivimos en una pesadilla... de la cual tenemos que despertar pronto”.

Por su parte, Gael García Bernal aprovechó su cuenta de Twitter para compartir información sobre el caso de Giovanni, así como un mensaje que rápidamente se replicó:“Giovanni no murió, lo mató la policía. Giovanni no murió, lo mató la policía. Giovanni no murió, lo mató la policía.#JusticiaParaGiovanni”

Diego Luna ha utilizado sus redes sociales para replicar la información sobre los casos que han ocurrido a raíz de las manifestaciones, asimismo, publicó en Twitter un mensaje con el hashtag que ha iniciado el movimiento: “A Giovani lo mataron. Lo torturaron y lo asesinaron. #JusticiaParaGiovanni”.