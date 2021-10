Piden a nueva alcaldía de Mexicali dar prioridad a la seguridad

Representantes de sectores sociales, empresariales, y de Gobierno, expresaron sus expectativas sobre la XXIV Administración, presidida por Norma Bustamante, en la que fue reiterado el clamor de fortalecer la seguridad en Mexicali.



La gobernador electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, prometió que habra un apoyo constante entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mexicali para impulsar los proyectos económicos, y de infraestructura.



"Le deseo todo lo mejor para Mexicali, para Baja California, estoy segura que Norma será una excelente presidenta y por supuesto va a contar con todo el apoyo del próximo gobierno Estatal", declaró Ávila Olmeda.

Foto: Javier Gallegos



La gobernadora electa, señaló que la prioridad de esta administración municipal debe ser la seguridad, y aprovechó para lamentar el reciente asesinato de un tercer agente policíaco en el lapso de un mes.



"Este tipo de sucesos tratamos siempre de evitarlos, y de poner siempre por encima como prioridad en nuestro gobierno, la seguridad y tranquilidad de los mexicalenses", explicó Ávila Olmeda.



La titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Territorial (Sidurt), Karen Postlethwaite Montijo, recomendó a la nueva alcaldesa, que la planeación urbana municipal sea más eficiente para mejorar los servicios públicos del municipio.

Foto: Javier Gallegos



Mencionó que actualmente están trabajando para hacer la entrega-recepción de los parques municipales rehabilitados.



La actualización del Atlas de Riesgo de Mexicali, es uno de los pendientes que debe atender la alcaldesa Bustamante, declaró el capitán Rene Rosado, ya que es necesario para el buen desempeño de administración urbana.

Foto: Javier Gallegos

"Es un documento que tiene como tiempo cinco años, cada cinco años debe actualizarse de acuerdo al, que identifica los peligros naturales o de la mano del hombre que nos pueda impactar el municipio", declaró René Rosado.



El experto mencionó que la alcaldesa ya tiene conocimiento de esta necesidad, abundó que es de su conocimiento que existe la voluntad de ratificar a Rosado en el puesto, pero esto aun no se ha llevado a cabo.



El alcalde de Calexico, California, Javier Moreno, señaló que habrá un apoyo mutuo con la administración de Bustamante, en la que espera, se logre agilizar los cruces de la población que vive en Mexicali pero debe cruzar a trabajar en Estados Unidos.

Foto: Javier Gallegos



"Estamos aquí para apoyarnos, tras una pandemia tenemos nuevas oportunidades para ayudarnos, tenemos una población que viven aquí pero cruzan, y son esenciales para nosotros, las personas que trabajan en el campo, viene la temporada de la lechuga", comentó Moreno.



El alcalde de Calexico, aclaró que los problemas de la garita competen a los gobiernos federales, pero, que desde la esfera local pueden contribuir para empujar hacia una solución a las largas filas.



La medallista olímpica, Aremi Fuentes, compartió que tiene como expectativa de esta administración es haya una mayor consideración a los deportistas, ya que son quienes ponen en alto el nombre del municipio y del País.

Foto: Javier Gallegos



"Es importante que nos apoyen con instalaciones dignas para podernos preparar, y más que nada escucharnos como atletas, como personas, es lo que espero", compartió la experta en halterofilia.



Los niños y jóvenes que están iniciando en un deporte deben sertirse respaldados y arropados por las autoridades municipales, mencionó la deportista de alto rendimiento.



"He escuchado las propuestas, y confío en que habrá un plus al deporte, espero que en esta administración nos valoren como atletas, nos escuchen y nos arropen, para que no nos haga falta el apoyo para podernospreparar", mencionó.