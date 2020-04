Pide unidad dirigente de los trabajadores de la salud

MEXICALI, B.C.- La dirigente de los trabajadores de la Secretaría de Salud en Mexicali, Virginia Noriega Ríos, pidió unidad con las autoridades y de la sociedad para hacer un frente común ante la pandemia.

Señaló que a pesar de que el sector salud, perdió el 50% de su fuerza laboral por personal que es vulnerable por alguna comorbilidad, edad o contagio, es una de las medidas adecuadas el separarlos.

“A mi me parece que es su derecho, sin embargo, si afecta la atención y lo que vamos a enfrentar. Nosotros no podemos exponer a estos médicos que por tantos años han servido. Los tendríamos entonces expuestos y en este momento no necesitamos mártires”, recalcó la dirigente sindical.

Fue enfática al decir que solo deben de estar en el frente, todos aquellos servidores que tengan las condiciones para enfrentar esta epidemia.

Hizo el llamado a la unidad a todos los sectores involucrados, pues se trata de una situación atípica y de una crisis sanitaria.

“El Sindicato pide unidad, el sindicato pide mesura a nuestras autoridades y que todos juntos vayamos adelante, eso es lo que pedimos, necesitamos tranquilidad y seguridad de que estamos en buenas manos de nuestras autoridades para enfrentar esto.” Planteó la representante sindical.

Pidió tomar todas las medidas necesarias para proteger a todos los trabajadores del Sector Salud de Baja California.