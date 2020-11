Pide Bonilla ponerse a trabajar a quienes quieren prohibir transmisiones

En relación a la anunciada intención de partidos opositores a Morena, de pedir que el INE prohíba las habituales video transmisiones por considerarlas “propagandísticas electorales”, el gobernador Jaime Bonilla Valdez dijo que es una señal de que “están nerviosos” y “tienen miedo que la población ya no esté tan ignorante como ellos la tenían”.

“Pónganse a trabajar”, en lugar de estar con estas iniciativas que solamente hablan de su afán de mantener al pueblo al margen de todo, para que no opine, no pregunte, y no demanda la transparencia en el manejo de los recursos”, dijo el jefe del Ejecutivo Estatal, “para poder seguir saqueando las arcas impunemente”.

El Gobernador Bonilla Valdez mostró una foto y un texto noticioso durante su transmisión en vivo, en el que se informa de lo declarado por el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, quien vino expresamente de la Ciudad de México para ofrecer conferencia de prensa, al lado de “sus paleros”, dirigentes de otros partidos.

La acotación del mandatario estatal es en relación a que el dirigente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, hizo el fin de semana en conferencia de prensa a la que acudió acompañado de dirigentes y representantes de los partidos PAN, PRI, PBC y PES, para “ratificar el compromiso de ese partido de ir en una alianza electoral en Baja California”.

De paso, el dirigente nacional perredista anunció que exigirán al Instituto Nacional Electoral suspender las mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador por tratarse de acciones de propaganda previo a la elección de 2021, lo mismo que pretenden hacer “con los mandatarios estatales que utilizan las transmisiones diarias para supuestamente rendir informes, entre ellos el Gobernador, Jaime Bonilla Valdez”, a eso fue que respondió el mandatario bajacaliforniano, “Pónganse a trabajar”.

“La petición que tienen es que paren las transmisiones del gobernador, y de pasadita, que paremos las jornadas...pero a ellos no les importa, porque se manejan de otra manera... los panistas dicen, ́nos estamos viendo muy mal, hay que pararlos... cómo de que les está entregando desayunos escolares calientes, si era nuestro negocio...”.

Hizo alusión a las “maniobras desesperadas” de su antecesor, al señalar que “desde un año antes sabían que Morena ganaría las elecciones y, desde el Gobierno del Estado, se dedicaron a ́quebrar las finanzas ́, a dejar todo en desorden, para que cuando llegáramos, no pudiéramos cumplir a la población... y, de esa manera, poder regresar ellos al poder, con la promesa de que ya no robarían tanto...”.

DENUNCIA CONTRA “KIKO”

Dijo que el hoy ex gobernador “Kiko” Vega, tuvo la ocurrencia de bajarse el sueldo a la mitad, y ponerse un salario de $50 mil pesos, creyendo que con eso desanimaría al actual mandatario, “...pero yo ni siquiera cobro el sueldo, lo regalo a organizaciones que atienden a los adultos mayores, a nuestros viejitos”... por eso presentaron ya varias denuncias penales, incluso una ante la FGR, contra el anterior gobernador y varios de sus ex colaboradores, por millonarios desvíos de recursos públicos y facturas falsificadas para justificar cuantiosos gastos.