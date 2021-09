Personal de Conagua recibe llamadas de extorsión

Ante las recientes llamadas de extorsión telefónica que ha recibido el personal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), funcionarios de la Fiscalía General del Estado, realizaron una plática orientada a la prevención de este delito.

El Coordinador de Inteligencia de la FGE, David Fernando Rodríguez Robledo, explicó que al recibir este tipo de llamadas se debe mantener la calma, y antes de realizar algún pago, que exigen los delincuentes, se debe confirmar la información que les proporcionaron.

Y sobre todo los exhortó a comunicarse al número telefónico 089, o bien en la aplicación de los teléfonos celulares 911 MóvilBC y 089Móvil, para recibir una asesoría por parte de las autoridades.

Señaló Rodríguez Robledo que, la mayoría de las llamadas provienen de penales ubicados en diferentes estados del país, y que en los últimos meses los delincuentes utilizan teléfonos con claves lada de Baja California.

Por su parte, el Coordinador de Proximidad Ciudadana de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, Saúl Vázquez, dijo que las personas más vulnerables son los adultos mayores y los niños, ya que, por medio de ellos, los delincuentes obtienen de manera más rápida datos que, después utilizan para realizar llamadas amenazantes para obtener un beneficio económico.

Otra forma para obtener información es a través de las redes sociales ligadas al teléfono celular, o bien las fotos y nombre de las personas, imágenes de fachadas e información de los negocios, anuncios clasificados, o bien realizan llamadas o mensajes al azar.

Las modalidades que más utilizan los extorsionadores para obtener un beneficio económico son:



• El secuestro de algún familiar.

• Inventan que han ganado un premio y para entregarlo solicitan dinero.

• Exigen el pago de una cuota a comerciantes fijos y ambulantes para dejarlos trabajar.

• Se identifican como integrantes del crimen organizado y amenazan para conseguir que se les haga un depósito.

• Se hacen pasar por empleados bancarios para obtener información de cuentas o tarjetas bancarias por medio de llamadas o mensajes.

• Llaman a empleados para pedir que se realice un depósito, que supuestamente necesita el dueño de la casa o de un negocio; o bien se hace pasar por los jefes y dicen que están en una situación de emergencia y piden que busquen dinero para entregarlo.

• Otro es el de los familiares detenidos por cometer un delito, y que a cambio de un dinero lo pueden ayudar.

El jefe de Grupo de la Unidad de Investigación de Delitos Contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, Ricardo Camarena expuso algunas recomendaciones para evitar los factores sorpresa o miedo, entre las que se encuentran:



• Evitar proporcionar por teléfono, Internet y/o correo electrónico información personal.

• No dar datos sobre familiares o amigos a ningún extraño, por más que insistan.

• Tener a la mano un directorio con los números de teléfonos de familiares y amigos para, en caso necesario confirmar que están bien.

• No realizar depósitos de dinero a ningún extraño, bajo ningún argumento, ya que lo que buscan estos delincuentes es causar miedo.

• En caso de recibir una llamada en donde les dicen que vaya a un lugar determinado, no salir de los domicilios, ni apagar los teléfonos, para estar localizables por sus familiares.

El director de CONAGUA, Miguel Ángel Rodríguez agradeció a la Fiscalía el acudir a las instalaciones del organismo para orientar a sus empleados que se debe hacer al momento de recibir una llamada de extorsión, ya que dijo, que necesario conocer las modalidades que utilizan estas personas para obtener un beneficio económico.

Pero sobre todo es importante conocer las recomendaciones que se deben seguir al momento de recibir una llamada y de esta forma evitar ser víctima de este delito.