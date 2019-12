Personaje de Año Filantropía “A Way Out”, una salida para los relegados

MEXICALI,B.C.- El reto que representa criar a un adolescente hoy en día es mayúsculo, y si se trata de quienes no son hijos propios, el desafío se multiplica y no cualquiera acepta una tarea de este calado.

Desde 2013 se incubó la idea de atender a todos los niños, jóvenes y adolescentes que han quedado relegados en los sistemas de adopción del DIF.

Alex Martínez, un ciudadano estadounidense y su esposa Gabriela Ortíz Granados, mexicana, iniciaron un comedor comunitario en el 2012 en la Zona Centro de Mexicali enfocado en apoyar a niños y adolescentes en situación de calle.

El proyecto funcionó por unos meses pero el coste de mantenimiento le puso una fecha de vigencia y tuvieron que cerrar, sin embargo, decidieron continuar y buscar la manera que seguir ayudando.

Pidieron apoyo al Gobierno del Estado y fundaron una asociación civil. Para esas fechas, un agente del Ministerio Público que atiende casos de adolescentes, les pidió apoyo para resguardar a un joven de trece años de edad.

Así nació “A Way Out, Una Salida”, una asociación que desde el 2013 comenzó a atender ese sector relegado de niños y adolescentes que por distintas razones, no han sabido lo que es un hogar.

“Es difícil que en esta edad sean aceptados en otras familias, son niños que han crecido en el DIF, en albergues, casas hogar y con conductas disruptivas, pero también es difícil que se queden en otros lugares”, explicó Gabriela Ortiz, directora del albergue.

“Es difícil porque sabemos que no son tus hijos, nosotros solo tenemos la guarda, la tutela legal la tiene el estado; son niños a los que no conoces realmente y para ellos seguir reglas es más difícil por el resentimiento que tienen y la sensación de abandono”, agregó.

A pesar de la titánica tarea que esto representa, Gabriela y Alex han cambiado el patrón en las vidas de estos jóvenes al ofrecerles un hogar, un abrazo, alimento, techo y la oportunidad de volver a estudiar.

Actualmente tienen entre 36 y 40 adolescentes y para el próximo año, entre cinco y seis de ellos harán examen para ingresar a la Universidad. Gabriela resumió que los casos de éxito no son solo estos, sino quienes han logrado romper el patrón de una vida de drogas, prostitución o abandono en sus hogares.

El trabajo que realizan no ha sido fácil, sobre todo por los gastos que conlleva sostener una casa hogar en la que diariamente desayunan, comen y cenan más de 40 personas, todos ellos en pleno desarrollo. En 2016 “A Way Out” obtuvo su licencia de operación avalada gobierno estatal.

Con el apoyo de la sociedad civil, funcionarios, diputados y artistas, han logrado mantener las operaciones de la casa hogar y mantener vivo el sueño de apoyar a jóvenes que por fin han conocido lo que significa tener una familia.

“Mucha gente viene y nos agradece pero yo les digo que es un trabajo en equipo, mientras nos sigan apoyando”, dijo Gabriela. “Vamos avanzando más, somos la única casa hogar con licencia de operación que atiende a adolescentes con conductas disruptivas y tenemos prospecto de unas instalaciones más grandes y ellos con espacios de acuerdo a sus necesidades”.

Por su trabajo constante y valioso en el apoyo a los jóvenes de Mexicali, “A Way Out”, Gabriela Ortíz y Alex Martínez, han sido elegidos como Personaje del Año en Filantropía por parte de La Crónica de Baja California y Grupo Healy. ¡Enhorabuena!

Cómo Ayudar Si desean apoyar, pueden visitar el albergue en Calle Olivo 501, colonia El Ciprés y a los teléfonos (686) 131 2023 y (686) 347 3149.

Frase: “Somos la única y última esperanza para estos niños, no podemos desilusionarlos”, Gabriela Ortiz, directora de A Way Out, Una Salida