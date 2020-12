Pedro ya no tolera las bajas temperaturas

MEXICALI,B.C.- Con el deseo de tener una Navidad en familia es como se encuentra don Pedro Leyva, de 87 años de edad, quien vive en la colonia Independencia.

Siendo pensionado como trabajador del estado, debido a una lesión en la rodilla, indicó que no recibe mucho dinero, haciendo que tenga que ahorrar para los gastos de la casa.

Señaló que viviendo con su esposa, en esta temporada gustan de pasar el mayor tiempo dentro de casa, pues ya no toleran tanto las bajas temperaturas.

“Aquí estamos aguantando los fríos que siempre son intensos y pues uno que ya no puede caminar bien, pues te cala mucho más.

“Así que a lo mucho camino tantito en el patio y me meto, pues la edad y las reumas cuando uno es grande siempre termina gastando el cuerpo”, mencionó.

NAVIDAD

Don Pedro, quien dijo que también gusta de convivir con sus nietos, comentó que esta Navidad espera tener en la mesa un “menudito”, a pesar de que sabe que su pensión le llegará hasta final de mes.

Indicó que siempre fue un hombre trabajador y que en estas fechas ya es costumbre esa cena, pero que este año puede que sea distinto.

“Ahorita no tenemos nada porque ni el aguinaldo nos ha llegado, estamos esperando que ya lo paguen pero no se mira nada claro, y si no hay aguinaldo no habrá menudo.

“Pero pues es cuestión de esperar y si no pues los hijos tendrán que traer uno o unos tamalitos, y así poder pasar mínimo una tranquila navidad”, comentó.