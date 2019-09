Paulina Matos vive el sueño

Ser parte de la teleserie “Preso No. 1” para Telemundo le ha traído puras cosas positivas a Paulina Matos, quien ha tenido la oportunidad de crecer como actriz y estar al lado de un gran elenco.

En entrevista para LA CRÓNICA, la originaria de Guadalajara, Jalisco, contó cómo la serie de ficción refleja lo que muchos quisieran ver en la política mexicana, que un Presidente estuviera preso.

“Ya se han tocado temas de política, pero realmente esta sí es una ficción, a la fecha ningún presidente que haya estado preso; es una historia muy interesante porque dentro de la ficción tiene sus tintes de verdad por cosas que se pueden ver en la política en México”, dijo. “Es lo que me da mucha risa, que cuando les cuento de qué se trata me dicen ‘Ay, ojalá, ya quisiéramos’”, compartió entre risas.

Paulina interpreta a Sara Alvarado, la hija mayor del Presidente de la República, y es quien toma la responsabilidad de llegar hasta el fondo de por qué su papá está preso y hará todo lo posible para sacarlo de la cárcel. Matos trabajó en Miami casi por casualidad, llegando a cumplir su sueño luego de estar en la Ciudad de México, donde no sentía un progreso en sus personajes.

“Llegó un momento que me estaban llegando los mismos personajes, me sentí un poco estancada y sentí la necesidad de moverme y yo tenía muchísimas ganas de tomar un curso de actuación en Los Ángeles, pero me fui primero en Miami”, recordó.

A las dos semanas de estar ahí hizo el casting para “Mi familia perfecta” y la vida la sorprendió muchísimo porque no esperaba quedarse a trabajar en Miami.

“Fue una experiencia increíble, por lo menos el ambiente que hay entre puros latinos en un país donde yo creo que todos terminamos buscando un sueño o un trabajo, pues a todos les ha costado y creo que ese es el ambiente muy bonito”, concluyó.

