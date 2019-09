Patricia Gallo mezcla su pasión con su profesión

El estar dedicada a las artes como la actuación no es un impedimento para que pruebe sus talentos culinarios, así lo explicó Patricia Gallo, quien fue expulsada este domingo de MasterChef Mx: La Revancha.

Uno de los comentarios que siempre existían por parte de sus compañeros es que la participante se dedicaba a la actuación, por lo que su paso por el programa tenía intenciones dudosas.

Ante esto, la también actriz señaló en entrevista para este diario, que una de sus grandes pasiones es la cocina, por lo que para ella no es imposible mezclar ambas cosas. “Es igual como el que es enfermera, el que es deportista, el que es abogado, creo que el papel que juega la cocina en la vida de la familia es sobrevivir, porque si no comemos nos morimos. “En mi caso es una de mis grandes pasiones y de mis hobbies, no creo que esté peleado una cosa con la otra”, compartió.

La participación de Patricia, se vio envuelta en varias polémicas cuando en un episodio estuvo en medio de un malentendido entre un robo de ingredientes y la también expulsada Yanin, situaciones que ha dejado en el pasado. “Sí hubo polémicas muy extrañas, yo la verdad las dejé pasar de largo, para qué me meto a pelear, para pelear se necesitan dos y yo no quiero ser una de ellas.

“En general muy contenta, muy satisfecha con todo, hablando propiamente de eso, pues ya lo que pasó, pasó, hubo malentendidos, creo que se salió todo de contexto se hizo más grande de lo que es”, comentó al respecto.

AGRADECE COMENTARIOS

Domingo a domingo, Gallo era una de las participantes mayormente criticadas por los usuarios de las redes sociales, quienes hacían saber su descontento con la cocinera, situación que toma con respeto.

“A todos les agradezco, a los que opinan bien, a los que opinan mal, a los que simplemente opinan, a todos les agradezco que se tomen el tiempo de su vida para dedicarme un mensaje, una visita a mis perfiles, un follow, la verdad estoy muy agradecida con la respuesta de la gente”, declaró.

Por último, sobre la participación del Chef Benito Molina en la competencia, no quiso comentar al respecto, pues al juez no se le ha visto en tres episodios seguidos. “Tienen que seguir viendo MasterChef para que se enteren qué onda con el Chef Benito”, agregó.