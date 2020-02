Paran tratamiento para cáncer por falla en radioterapia

El único aparato que brinda radioterapia a los pacientes con cáncer del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), sufrió una avería, pausando así el tratamiento a su derechohabiencia en Baja California.

Desde el pasado 17 de febrero, algunos pacientes recibieron una llamada de la Unidad de Especialidades Médicas (Uneme) Oncológicas para avisarles que el aparato estaba descompuesto, y que posteriormente reagendarán sus tratamientos.

Según testimonios de los pacientes que no recibieron la llamada y se movilizaron hasta el hospital para recibir el tratamiento, no es la primera vez que se pausa el servicio de radioterapia, ya sea por fallas o mantenimiento.

Incluso las redes sociales de la Uneme, advirtieron a los pacientes que por mantenimiento se suspendieron los tratamientos de radioterapia el pasado 12 y 13 de noviembre del 2019; en la actual pausa, no hubo difusión de forma pública.

El señor Juan Juárez acudió en su silla de ruedas a la Uneme para recibir su radioterapia, ahí le dijeron que estaba descompuesta la maquina, aseveró que desde que se hizo la transición del Seguro Popular al Insabi, el servicio decayó.

“Cuando entró el Insabi, que lo hicieron todo gratis, se llenó todo aquí, y empezaron a fallar, y fue cuando empezamos a pagar, ahora que entró Obrador, dijo que iba a ser gratis, pero no hay nada gratis, es como un privado”, puntualizó el paciente Juan Juárez.

“Nos dijeron que no sirve, siempre que nos atendían lo hacía bien, a mi padre le dieron 18 sesiones, es la primera vez que nos fallan, usualmente nos hablan cuando está funcionando la maquina, no nos dicen porque falla”, declaró Martín Juárez, quien iba empujando a su padre.

La paciente Bianca “N”, quiso difundir su experiencia, cambiando su nombre, por temor a represalias del sector salud, relató a esta reportera que su tratamiento de radioterapia fue pausado, a pesar de que pagan considerables cantidades por el medicamento.

“Yo tenía cita para recibir la sesión de radioterapia, pero me avisan por teléfono que la maquina estaba descompuesta, hasta el momento no me han dado cita, y además hay otra situación, yo tengo que comprar las quimios, el hospital no me las da”, declaró Bianca.

El hospital le pide a Bianca, que compre los medicamentos de la quimioterapia, sin embargo ha sido una tarea difícil, al existir una escasez, puede costar desde los 400 a los 3 mil pesos.

“Honestamente no sé que tanto va a repercutir en mi salud, pero entre más tiempo pase es peor para mí, entre más rápido es más favorable, el tratamiento sí se me ha retrasado, porque también el tomógrafo del Hospital General estaba descompuesto”, informó Bianca.

También criticó que con el cambio del Seguro Popular al Insabi, sí se aplazó su tratamiento alrededor de un mes, tras una serie de requisitos y vueltas engorrosas.

La señora Sandra Velázquez, ya terminó sus radioterapias, si bien a ella nunca le fallaron, comentó que sí supo de varias ocasiones en que se suspendía el tratamiento por los desperfectos tecnológicos.

Los tres testimonios concordaron en que el servicio de la Uneme oncológica ha sido muy bueno, desde la persona que abre la puerta, hasta médicos y enfermeras, pero la falta de medicamento y los desperfectos de los aparatos, son detalles que deben solucionar.

Solo hay una maquina

La Secretaría de Salud solo cuenta con una maquina para dar radioterapia, se llama acelerador lineal, y da tratamiento a quien lo requiera de las 250 personas que luchan contra el cáncer en Baja California, señaló el secretario Alonso Pérez Rico.

De las 250 personas, 148 son de Mexicali, 72 de Tijuana, y 30 de Ensenada, precisó el secretario en su última actualización sobre cáncer el pasado 4 de febrero, por lo que las cifras podrían haber variado.

“Aquí tenemos el acelerador lineal en la Uneme Oncológica, es el único que tenemos en la Secretaría de Salud, todos los pacientes que requieren radioterapia, nada más tenemos una maquina de radioterapia, la otra más es del IMSS en Tijuana”, reconoció.

Sin embargo, el acelerador lineal del IMSS en Tijuana, también ha sufrido desperfectos alrededor de cinco ocasiones, según los testimonios de las autoridades médicas de esta institución.

CFE responsable

La Secretaría de Salud del Estado contestó a través de un comunicado que el acelerador lineal de la Uneme de Oncología en Mexicali se averió, por una falla eléctrica de la CFE, prometiendo subsanarlo para este 19 de febrero.

El acelerador lineal para tratar el cáncer, presentó una falla en el control del colimador (hojas de plomo que delimitan el área de trabajo), esto derivado a una falla eléctrica por parte de la CFE, que afectó al Hospital Materno Infantil y a la Uneme de Oncología el día martes por la madrugada y se corrigió el problema.

Al día siguiente se detectó una falla en el software (computadora), de inmediato se reportó el problema con la compañía que brinda mantenimiento a este equipo especializado, detalla de Secretaría de Salud.

“El día de ayer se presentó en la unidad, el personal técnico y certificado por el fabricante del equipo para revisar la situación y se detectó una tarjeta dañada por las variaciones en la corriente eléctrica”, explicó.

Dicha pieza ya fue enviada por paquetería desde la Ciudad de México y en el transcurso del 29 de febrero será instalada para proseguir las atenciones con normalidad. Recordaron que la radioterapia es un tratamiento del cáncer para destruir células cancerosas y reducir tumores.

El costo del acelerador lineal de la Uneme de Oncología fue de más de 40 millones de pesos, y tiene un costo de mantenimiento anual de 16 millones de pesos aproximadamente, con él, se atiende a pacientes principalmente de cáncer de seno y de próstata, concluye.