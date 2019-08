Paran clases hasta que paguen a interinos

BAJA CALIFORNIA, México.- Sin respuestas claras por parte del Gobierno del Estado, docentes de la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no regresarán a clases, hasta ver efectuado el pago a los profesores interinos, mencionó el líder sindical de la sección.

El maestro Mario Aispuro Beltrán señaló que esta medida será de manera indefinida, pues les parece injusto que les prolonguen el dinero a los docentes, el cual asciende a los 100 millones de pesos.

“No entendemos en cabeza existe, en qué patronato o en que empresa, que el patrón no sepa a quien le deben cuando ellos son los administradores” “Así que esto es lamentable porque sacan un video diciendo que no se nos debe nada, y pues todo eso es falso, porque tenemos la documentación y si quieren y gustan les mandamos a los casi 3 mil compañeros que se les adeuda”, indicó.

GOBIERNO ENTRANTE

Aispuro Beltrán señaló que en cuanto a recibir ayuda del Gobierno entrante, expresó que se han comunicado con él pero aún no tiene las facultades y las responsabilidades para hacerlo.

“El gobierno actual ya está por irse y el gobierno electo no ha llegado, además que ahorita no tiene posibilidades de manejo económico porque no le corresponde”.

“Aún así fuimos con el subdelegado de la SEP en Baja California, Guadalupe Acuña y quien se comprometió a ayudarnos, le dimos los documentos pues dijo entendernos y que estaba con nosotros, mandando su información a México”, explicó.

PROBLEMÁTICA EDUCATIVA

El líder magisterial compartió que en su viaje a la Ciudad de México, logró ver al gobernador electo Jaime Bonilla en el avión, quien le dijo que en su viaje abordaría los temas educativos del Estado.

“Él me dijo que sabe que el problema no es solo en la sección 2, si no en la 37, en Cobach, Cecytes y la UABC, por lo que estaría revisando el problema con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma”, mencionó.