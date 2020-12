Paramédicos, en primera línea contra el Covid

PARAMÉDICOS

Amenazas a punta de balazos, secuestros y reclamos, son solo la punta del iceberg de experiencias a las que se han enfrentado los paramédicos de bomberos en su servicio como primera unidad de respuesta Covid en Mexicali.

Los expertos en atención pre-hospitalaria no han retrocedido en la primera línea de batalla, es por eso que todos ellos son reconocidos como parte de los personajes del año por esta Casa Editorial.

Los paramédicos de Bomberos en Mexicali, se han desempeñado con vocación, acudiendo a dar los primeros auxilios a los pacientes más graves de Covid-19, y trasladándolos a los hospitales.

Tres paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Estación 23, relataron la experiencia de cargar con desgracias, familias destrozadas, hospitales saturados, pero también con el consuelo de saber que fueron pieza clave para miles de sobrevivientes.

Víctor Manuel Magaña, técnico en urgencias médicas, recordó que al inicio de la pandemia, creyeron que la atención estaría bajo control por las autoridades sanitarias y la Secretaría de Salud; no le cruzó por la mente que los contagios rebasarían la capacidad de los hospitales y al personal pre-hospitalario.

Carlos Manuel Álvarez Martínez, bombero paramédico, comisionado a la atención Covid, explicó que como profesionales asumieron el compromiso, al ser los especializados en dar la atención pre-hospitalaria, tomaron la decisión no como una obligación, sino por vocación.

“No hubo un llamado como tal, lo que se hizo como estrategia fue sacar la máquina de bomberos, y habilitar la estación 23 como estación Covid”, mencionó Carlos Álvarez.

Víctor Magaña, comentó que desde un inicio se buscó una manera de combinar tanto lo pre-hospitalario, como el área de materiales peligrosos, debido a que trabajarían en presencia de un patógeno infeccioso.

Eduardo Alberto Guerrero Preciado, bombero paramédico, platicó que trabajan 24 horas continuas, luego descansan 48 horas; lo difícil fue acostumbrarse a trabajar con el equipo de protección, ya que nunca antes se habían utilizado estos métodos para trasladar pacientes.

Carlos Álvarez, mencionó que la pandemia les cambió su rutina, ahora deben dedicar tiempo a cumplir con un estricto protocolo de descontaminación, que implica cambiarse, bañarse, y lavar sus uniformes en la misma estación tras cada atención, los cuales están comenzando a desteñirse.

“De estar en el área de incendios, y luego pasar de lleno a esto, cambia no solo tu rutina de vida, cambia tu forma de pensar, de ver las cosas, e implica una gran carga emocional”, declaró Carlos Álvarez.

“Hay mucha carga emocional, más que nada por la impotencia de no poder hacer más allá de lo que se nos está permitido, a veces hemos salido a atender emergencias, y literalmente salir a decirles a los familiares que no hay cupo en los hospitales, eso te llena de impotencia”, confió Magaña.

Terminando cada servicio, llevan el proceso de descontaminación, y posteriormente hacen una junta para platicar sobre la emergencia, y analizar que estuvo bien y mal, esto les sirve como un desahogo emocional.

“Una forma de sobrellevarlo es tener charlas entre nosotros, echando un poco de cotorreo, porque nadie queremos llevar a nuestras casas todo lo que hemos visto, todo ese dolor, todo ese sufrimiento”, declaró Víctor Magaña.

Gracias a esta red de apoyo entre compañeros para sobrellevar las experiencias diarias, Magaña considera que más que colegas, se han convertido en una familia que les brinda fortaleza.

IMPACTO

Antes que paramédicos, son personas empáticas, por ello se han visto impactados por escenas y situaciones, que sin duda alguna, han marcado de por vida sus carreras, relataron.

“Mi primer paciente Covid, que vi morir, al atenderlo, falleció en la camilla, a pesar del tratamiento que le di, era algo inminente, después comprendí que no estaba en mis manos, hacer algo más por él, pero me impresionó, me dejó un impacto, fue el primero de muchos”, recordó con tristeza Carlos Álvarez.

Era un paciente de 55 años, cuando llegaron a evaluarlo, la enfermedad estaba muy avanzada, no tuvieron tiempo siquiera de ingresarlo a la capsula, tardaron mucho en llamar a emergencias, abundó Álvarez.

Víctor Magaña, compartió que la situación que más lo marco, fue tratar con la desesperación de un hombre que llegó a la estación llorando porque temía que el Covid le arrancara la vida a su esposa.

“Llegó con lágrimas en los ojos, diciéndonos que su esposa estaba en agonía, y tratamos de darle la mejor atención, se les indicó como hacer la oxigenación, la paciente estaba con una condición muy crítica, y me llenó de impotencia no poder trasladarla a un hospital por falta de cupo”, compartió Magaña.

“Esa vez sí derramé lágrimas, es uno de los primeros servicios que me marcó”, comentó el bombero paramédico.

Los bomberos tienes prohibido, por su paz mental, no regresar a preguntar el destino de los pacientes que intervinieron, en la mayoría de los casos, no saben si sobrevivieron.

Álvarez confesó que en una ocasión rompió esta regla, y regresó a la casa de un paciente que le quedaba de camino a su hogar, para preguntar si había sobrevivido, ya que se trataba del primer enfermo que le había agradecido su intervención.

“Lo entregamos en la cama, nos pidió que nos acercáramos, y con lágrimas en los ojos nos dijo que se sentía muy enfermo, que creía que no la iba a hacer, y que siguiéramos haciendo nuestro trabajo, que era excelente, yo nunca había recibido agradcimiento de un enfermo, tuvo mucho valor”, mencionó conmovido.

“Trabajamos con personas, y detrás de cada una hay una historia, y una familia que los espera, somos seres sensibles que nos ponemos en el lugar de ellos”, explicó Álvarez.

Eduardo Guerrero, recordó a un paciente que falleció en el ejido Oaxaca durante su traslado a un hospital, cayó en paro, era un año menor que el paramédico, de 33 años, esto significó una bofetada de realidad: no hay edad que signifique estar a salvo.

“Saber que gente joven también fallece por Covid, hubo una de 27 años y otra de 24 años, nos ha tocado que fallecen por Covid, son situaciones mucho más dramáticas por parte de la familia”, externó con actitud reflexiva.

VIOLENCIA

Los paramédicos de primera respuesta, se enfrentan a los momentos más desesperados y caóticos que vive una familia, propios del terror de perder a un ser amado, exponiéndolos a varios episodios de violencia, entre ellos disparos y un secuestro.

“Me tocó que nos dispararan, no fue directo, fue una persona ajena a la familia de la emergencia, se molestó porque invadimos un poco un carril, evidentemente iba en estado de ebriedad, y por la molestia disparó al aire, hubo respuesta inmediata de los agentes municipales”, mencionó Víctor Magaña.

A otro compañero de los paramédicos, lo secuestraron momentáneamente en un domicilio, no lo querían dejar salir hasta que se llevaran al paciente, platicando con uno de los integrantes de la familia, accedieron a liberar el bombero.

A pesar de la violencia y malos tratos, la vocación de servicio no se doblega, sí es cansado y agobiante, pero aseguran que para eso estudiaron, ya que si no lo hacen ellos, quién lo va a hacer, declaró Magaña.

“No bajamos la guardia, porque quien recibe el servicio directo y lo solicita es la ciudadanía, y ellos no tienen la culpa de incompetencias, falta de recursos o nuestro cansancio”, declaró Álvarez.

El paramédico Magaña, se ha mantenido en la atención Covid, desde que inició la pandemia, a los meses se congregaron Carlos y Eduardo, recordaron que algunos elementos se han contagiado, no ha fallecido nadie de la división Covid.

La única víctima fatal del Covid, entre los tragahumo, ha sido Aurelio Gamboa, quien estaba en la dirección de bomberos, precisaron.

En total hay alrededor de 25 paramédicos en Mexicali, quienes se juegan la vida para atender y trasladar a los pacientes más graves del Covid-19, gracias a todos en nombre del Grupo Healy.