Pandemia agudiza crisis financiera en casa hogar

MEXICALI, Baja California.- Para una casa hogar puede resultar doblemente difícil salir adelante ante la pandemia Covid-19, ante las restricciones de salubridad, la directora de A Way Out, relató el camino lleno de vicisitudes para poder allegarse de recursos.

La directora de la casa hogar, Gaby Ortiz, explicó que a diferencia de hace algunos meses, no tienen manera de obtener ingresos, ya que usualmente organizaban dinámicas como el bingo, lo cual resulta imposible en el presente.

En la organización A Way Out, albergan a 39 adolescentes, tres ya son mayores de edad, pero siguen viviendo ahí, porque esa es su casa y su familia, explicó la directora de la organización.

Comentó que con el apoyo de la gente han podido cubrir el abasto de alimento para los menores que alberga la casa hogar, por lo pronto cuentan con comida para un mes aproximadamente.

El principal reto es lograr reunir el dinero para solventar los gastos de la energía eléctrica, explicó la directora, ya que a pesar de ser una organización sin fines de lucro, el cobro es puntual, haya pandemia o no.

Ahora con lo de la pandemia que no podemos salir, que no hay a quien venderles nada, pues ahorita se vienen los gastos de electricidad, el gas para cocinar, ya no tenemos quien nos ayude, ni la cocinera puede apoyarnos, por las medidas de seguridad”, mencionó.