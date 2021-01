Pandemia afecta a jóvenes en el empleo

Durante la pandemia, la población más afectada por el desempleo han sido los jóvenes de 20 a 29 años, quienes representan el 47 por ciento de las personas en esta situación en el Estado.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la Secretaría del Trabajo antes de iniciar la contingencia sanitaria, hasta marzo de 2020, la población desocupada en el Estado era de 38 mil 358 personas, cifra que aumentó a 45 mil 566 en el tercer trimestre del año.

Las cifras detallan que durante el primer trimestre del año, los jóvenes de 20 a 29 años desocupados eran 17 mil 261, mientras que para septiembre aumentaron a 21 mil 416.

Los datos oficiales agregan que de la población sin trabajo en la Entidad, el 47 por ciento son personas de los 20 a 29 años, el 29 por ciento de los 30 a 49 años y el 15 por ciento de los 50 a 60 años o más.

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Se necesitan nuevas políticas públicas que fomenten los empleos para los jóvenes, indicó Roberto Quijano Luna, debido a que son el grupo que se ha visto más vulnerado por la pandemia.

Manifestó que los jóvenes egresados de las universidades, es decir que cuentan con alguna licenciatura o ingeniería no pueden encontrar un empleo en el cual puedan desempeñar sus nuevas habilidades y conocimientos educativos.

"Son una serie de factores que nos llevaron a esa situación, si bien a Baja California no le ha ido tan mal como al resto del país, en términos de empleo, el tema es que, por ejemplo, la construcción ha bajado en todo el país", puntualizó.

La inversión extranjera y la búsqueda de entrar a las nuevas industrias de la ciencia y tecnología, expresó, son rubros que generarían empleos formales, bien pagados, a los egresados de la universidad.

Explicó que el programa 'Jóvenes Construyendo el Futuro' ha intentado conectar a personas de los 18 a 30 años de edad, con vacantes para ser aprendices dentro de empresas u organismos públicos, pagados por el Gobierno Federal.

El abogado laboral recalcó que la implementación del proyecto se ha quedado corta, ya que en Baja California hay 10 mil 453 vacantes disponibles y a la fecha solo se han conectado 916 jóvenes, menos del 9%.

"Las empresas no tienen incentivos para inscribirse a este programa, he tenido consultas de empresas que han querido entrar al tema, pero ven los requerimientos, y realmente no ven ningún beneficio tangible", afirmó.

También falta el interés de los jóvenes en participar, mencionó Quijano Luna, debido a que buscan otras oportunidades o no quieren trabajar ni estudiar, entonces no quieren acceder al proyecto.