Pandemia creó una "Tormenta financiera"

MEXICALI,B.C.- Las quebrantadas cuentas heredadas de pasadas Administraciones estatales, aunadas a los gastos obligados para atender la pandemia de covid-19, crearon una tormenta financiera en Baja California, aseguró el Secretario de Hacienda en la entidad. Rodolfo Castro Valdez, titular de la dependencia, explicó que fue necesario reorientar el gasto por más de 600 millones de pesos (MDP) al sector salud y bienestar social; un panorama complicado ante una federación que ha venido disminuyendo sus aportaciones.

“El gran reto que hemos tenido desde el inicio de la administración es el orden y el saneamiento financiero, ha sido difícil porque dejaron prácticamente quebrado el estado en materia financiera y presupuestal”, manifestó.

Para lograrlo, debieron procurar un orden en nóminas del magisterio, los maestros y burócratas que no tuvieron una aportación histórica, expuso, así como buscar la viabilidad financiera en las dependencias del Poder Ejecutivo.

El estado enfrenta un sistema de pensiones quebrado, financiamientos de inversiones truncadas, proyectos estratégicos no realizados y otros que se quedaron en marcha, explicó, por lo que se han abocado a darle viabilidad financiera al Estado. Cumplir los cien compromisos del gobernador, Jaime Bonilla Valdez, es el objetivo primordial para la dependenci a su cargo, expuso Castro Valdez.

PANDEMIA

La convulsión financiera heredada, más la pandemia Covid-19, fue calificada por el secretario como la tormenta perfecta en el tema financiero, pues han tenido que buscar dar viabilidad al tema social y económico. “Garantizar los servicios de salud, la alimentación y que lo beneficios sociales no se rezaguen, prueba de ellos es que se logró entregar dos millones de despensas que se repartieron durante la contingencia”, argumentó.

De los 619 millones de pesos canalizados para atender la pandemia desde el frente del apoyo social, como el apoyo al sector salud, explicó, fueron tomados de la contención del gasto. “Logramos tener economía en gastos de operación, esto quiere decir que no se mermó la capacidad operativa del Gobierno”, aseguró.

No se descuidó el área de salud, bienestar social, y el apoyo económico, dijo, sin embargo, hubo una contracción en la propia operación del gobierno, aun con las oficinas abiertas.

DEUDA

Se busca que la deuda a largo plazo sea sostenible, detalló, y actualmente Baja California cuenta con semáforo verde en el sistema de alerta de la Secretaría Hacienda y Crédito Público, luego del refinanciamiento que se realizó desde inicios de la administración.

“Es un refinanciamiento con tasas más accesibles y justo cuando inicia la pandemia terminamos con el proceso competitivo, es una buena señal al mercado, tenemos la certeza de cómo enfrentarlo, con contención de gasto”, declaró. Las participaciones federales han caído más de 28 mil millones de pesos, solo en junio, con respecto a lo programado, y eso afecta a todos los gobiernos, no solo a Baja California, apuntó.

El refinanciamiento ha dado un mayor tiempo para cumplir con las obligaciones, tasas más competitivas y menor costo, aseguró que sí se van ahorrar más de 900 MDP, por ello han podido reducir los pasivos y así poder invertir en infraestructura.

REINGENIERÍA

Debido a que el Gobierno creció de manera desproporcionada, expuso, se requiere un recorte del 10% de la plantilla laboral no estratégica sustantiva. El adelgazamiento de la nómina se ha hecho de manera gradual y atendiendo sus derechos laborales, aseguró, sin embargo, ya había una “bola de nieve” desde la pasada administración.

Reconoció que en materia de pago de finiquitos y cajas de ahorro, hay derechos que deben cubrirse por 744 MDP, más 661 MDP en compromisos laborales y jubilaciones para los despedidos en esta administración. por lo que están armando un programa de mediación. “Se hizo una identificación de bienes e inmuebles que ya no se necesitan, y se han ido desincorporando, bajaron los gastos en parque vehicular, materiales y suministros, acotamiento de los servicios que no se requieren y todo programa que no fuera sustantivo se eliminó”, precisó.

Abundó que existe una deuda de 858 MDP a proveedores, así como la de la UABC que asciende a los 1 mil 765 MDP, que cuando menos se busca atender en lo que queda de administración.

SEGURIDAD Y SALUD

Según las cifras de la SH, de enero a mayo, disminuyó un 27% el recurso invertido en educación y un 57% en seguridad, en comparación al mismo periodo del año 2019, debido a una reorientación y no significa una caída sensible, explicó el Secretario.

“Es una contención natural del gasto hacia el segundo trimestre del año, derivado de la pandemia, cuando empieza a fluir la pandemia, los indicadores de programas de educación, ya que ahora fue más en línea y reorientación, no es una caída sensible”, aseguró.

En el tema de seguridad, dijo que la baja se debe a los fondos de participación federal. A diferencia de las cifras de la dependencia, asegura que hay 500 MDP más en materia educativa, se están ejerciendo en atención a las escuelas en infraestructura, a través del fondo de aportaciones múltiples.

“Quizá la parte programática tuvo un ajuste, pero en educación vamos a estar un 30% arriba del fondo de infraestructura del año pasado”, prometió.

RECAUDACIÓN

En el potencial que tenía en el aumento de la recaudación, cayó hasta el 9% por la pandemia, aunque las cifras oficiales de la SH, dicen que hay un aumento del 17%. Precisó el servidor público, que este aumento viene de los nuevos impuestos dirigidos a los casinos y otros giros.

“No ha ingresado más dinero como tal, ya que hay una caída en nuestras participaciones federales, y estatales, eso afecta el presupuesto y debemos redimensionarlo”, aseguró Castro. “Derivado de la pandemia no hay resultados excelentes en la recaudación y fiscalización en los nuevos impuestos, por eso se busca tener un servicio de administración tributaria”, declaró.

La proyección era que al finalizar el año, el Estado habría recaudado 2 mil MDP más con los nuevos impuestos, pero con la pandemia, evidentemente será menos.

APPS DE PAPEL

Las Asociaciones Público Privadas (Apps) las diseñaron en el papel, el instrumento jurídico, más no las realizaron, dejaron una camisa de fuerza, de tal forma que su viabilidad financiera no fue determinada con detenimiento, declaró. Mencionó que están revisando la certeza jurídica de alrededor de cinco o seis APPs que dejaron solo en papel. No las han cancelado propiamente, algunas se cancelaron solas. Explicó que hay más de diez obras públicas que dejaron inconclusos como un hospital y el centro de justicia penal de Tijuana, ya sea por estrategia u omisión.

CINCO EJES

Reforma integral al sistema de pensiones Garantía al magisterio y burócratas de que sus derechos tendrán una ruta a salvo Atención básica en servicios de salud, y alimentación a la población vulnerable Atender la ruta de la UABC Saneamiento de la deuda del estado