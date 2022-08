Pago de energía absorbe pensión de adultos mayores

Por medio de un sondeo realizado a los mexicalenses, la mayoría de adultos mayores aseguró tener que utilizar la mayoría de su pensión para poder cubrir completamente el pago de recibo de la CFE.

Antonio Martínez se encontraba haciendo fila fuera de las instalaciones de las oficinas de bienestar para cobrar su pensión, quien expresó, la iba a tener que destinar al pago de energía sin embargo se manifestó inconforme porque el dinero no se ha visto reflejado en su tarjeta.

“Este mes llegó carísimo, me llegó 2500 pesos y vengo a reclamar apenas mi pensión porque no me ha llegado tampoco, ya tengo como 5 semanas que agarre mi tarjeta y hasta ahorita nada’’ afirmó.