Pagan deuda a los trabajadores de Salud

MEXICALI, Baja California.- Saldado está el adeudo generado por la falta de un bono a los trabajadores de salud, informó su líder sindical, luego de una serie de manifestaciones que reclamaron el pago a la Secretaría de Salud.

Virginia Noriega Rios, explicó que este 9 de octubre era el último días para realizar el pago del bono que asciende a los 4 mil 500 pesos, para medio día ya se había visto reflejado en la mayoría de las cuentas.

La líder del Sindicato de los Trabajadores de Salud, precisó que a 160 trabajadores no se les depositó, de los cuales 120 son porque contaban con licencian, sean de nuevo ingreso, entre otras circunstancias, el resto siguen en proceso, abogando que no hay justificación para no pagarles.

“Por alguna razón se les aplico a cerca de 40 trabajadores, una normatividad que los perjudicó, y eso lo revisamos con el Secretario de Salud”, añadió Virginia Noriega Ríos.

“Después de inconformarnos por el incumplimiento del pago del bono acordado en tiempo y forma, los trabajadores se manifestaron de muchas formas, las autoridades estaban pagaban oportunamente pero lo estaban haciendo mocho”, declaró.

Detalló que hay un bono fijo para todos, independientemente del monto que logren aumentar cada año, por lo que no había motivo para no depositarlo.

Esta situación se debió a un error en la aplicación de las tablas de los impuestos, y no una falta de recurso.