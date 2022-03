Padres están inconformes con la desaparición de escuelas de tiempo completo

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno Federal, las escuelas de tiempo completo desaparecerán, motivo que mantiene a muchos padres de familia en desacuerdo.

No están conformes porque consideran que bajará la calidad educativa, los horarios estipulados no les favorecen con sus jornadas laborales ya que algunos padres de familia tienen jornadas de tiempo completo, donde sus trabajos son más rigurosos y no les permiten la entrada o salida en horarios no establecidos.

“El consumo de los hogares actualmente se percibe débil porque hay mucha incertidumbre en torno a los trabajos e inflación, además muchas personas perdieron su trabajo, su pequeña empresa y para sobrevivir tuvieron que recurrir a sus ahorros”, menciona Mario Correa, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF.

Los padres y familias dijeron que otro factor que influye es la falta de recursos ya que al salir de la escuela los niños tendrán que asistir a guarderías o los padres pagar por el cuidado del menor hasta que termine su jornada de trabajo, lo que conlleva a un gasto extra que se genera por quitar las escuelas de tiempo completo.

“Soy tía de los niños, ni su mamá y yo estamos conformes con esta decisión de terminar con esta modalidad, vine por ellos a la escuela porque a su mamá no la dejan salir del trabajo y yo tenía facilidad para salir de mi horario de trabajo y llevarlos conmigo hasta terminar mi jornada laboral”, dijo María de los Ángeles Ibarra.

“Soy el abuelo de los niños, los padres no pueden venir porque están trabajando pero la forma que les afectará sería pagar guarderías, yo no puedo cuidarlos tanto tiempo porque trabajo” ,comentó el señor Luis.

La falta de seguridad mantiene muy preocupadas a las madres de familia, quienes trabajan y no cuentan con el apoyo paterno, ni familiares que cuiden de los niños hasta que salgan de trabajar.

“Trabajo de 10:00 am a 5:00 pm serían muchas horas que se quedarían solas”, explicó Susana Jimenez, quien es madre soltera.

También Daniela dio su testimonio, la madre de familia dijo que que mediante un grupo por medio de redes sociales, los padres de familia mostraron su inconformidad hacia la desaparición de las escuelas de tiempo completo y siguen con dudas porque aún ningún directivo les ha informado directamente, sólo el comunicado que emitió la Secretaría de Educación.