Pacientes sospechosos de Covid-19 deben ser atendidos por bomberos: Coordinador de Cruz Roja Mexicali

En lo que va del presente mes se han registrado 17 servicios a los que ha acudido la Cruz Roja de Mexicali, donde al arribar, se cuenta con la noción de que pueden ser altamente sospechosos a Covid-19, estos pacientes no deben ser trasladados por la Cruz Roja.

“Tenemos ahorita 17 servicios en el transcurso del mes, de los cuales nos reportaron datos de no covid, donde al arribo de la unidad se determinó que eran casos sospechosos de Covid-19. Ya así mismo se despacha a C4 para que mande a bomberos”, informó el Coordinador local de Cruz Roja en Mexicali.

Uno de los trabajos más difíciles para cruz roja fue el poder atender los servicios de pacientes altamente sospechosos a Covid-19. Apenas en el último mes los despachos que llegan por medio de la central de emergencias C4 han referido que se necesitan socorros para pacientes sin la enfermedad del Covid-19, pero la realidad es otra al llegar a prestar el auxilio.

“Nos manda a los servicios refiriendo no Covid en su momento, al llegar al lugar los paramédicos detectan pacientes probablemente Covid con dificultades respiratorias, antecedentes con temperatura”, confirmó el coordinador de Cruz Roja, Julio César Ramírez Buenrostro.

Y es que, desde el mes de marzo, bomberos ha tenido que tomar la responsabilidad sobre los traslados de pacientes con sospecha de esta enfermedad, al grado de tener que reconvertir dos de sus estaciones de bomberos en estaciones de emergencia para Covid-19, la estación 23 en la mancha urbana y la estación 16 del Ejido Hermosillo para atender al Valle de Mexicali.

Actualmente con la entrada del verano y el periodo de la canícula, las atenciones en socorros se están viendo afectadas directamente a la hora de establecer los criterios para determinar si cumple o no un paciente la definición operacional por los síntomas de insolación.

“Si yo lo detecto como paciente con golpe de calor o deshidratación severa, con dificultad respiratoria, con temperatura de 40 grados y lo traslado al issste: No, es covid, llévatelo y llego al hospital covid: No llevatelo, no es problema respiratorio, es por deshidratación severa”, indicó el nuevo comandante de la Cruz Roja en Mexicali.

Ante esto, el protocolo indica que se tendrá que cruzar información con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para con la asistencia médica remota, se pueda determinar la condición del paciente, pero en caso de determinar una sospecha de Covid-19, se tendrá que solicitar el apoyo de Bomberos de Mexicali, para que asistan al socorro.

Son pues rebasadas las capacidades de atención de Cruz Roja en materia de pacientes con coronavirus, pero son el primer frente para atender todas aquellas urgencias médicas por accidentes viales, violencia y todo tipo trauma o pacientes clínicos que requieren de socorro.