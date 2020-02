Pacientes con cáncer padecen falta de medicamento

El desabasto de medicamento oncológico, ha provocado que parte de los pacientes vea tensadas sus finanzas y estado de salud, al tratar de conseguirlo a través de la iniciativa privada desde hace meses.

La Unidad de Especialidades Médicas (Uneme) de Oncología en Mexicali, es la responsable de abastecer el medicamento y suministrar las quimioterapias, pacientes señalan que desde hace tres meses deben de comprarlo por sus propios medios.

A principios de febrero, la Secretaría de Salud reconoció un desabasto del 40% de medicamentos oncológicos, al mismo tiempo, el secretario Alonso Pérez Rico, exhortó a los pacientes a reportar cuando no les dan su medicamento.

Al acudir a la Uneme de Oncología, algunos pacientes confirmaron que desde hace meses les han fallado con el medicamento para la quimioterapia, impactando sus finanzas y estado de salud.

El esposo de Manuela Ortiz tenía cita para recibir su quimioterapia este 20 de febrero, al acudir le informaron que no había medicamento, por lo que en esa misma mañana tuvo que conseguir un proveedor y así no perder la oportunidad del suministro.

“Llegué a Oncología y me dijeron que no había todavía medicamento que necesita mi esposo, así que ahorita lo conseguí por fuera, y me lo van a traer, yo lo voy a pagar, aquí se lo ponen y eso sí no lo cobran”, detalló la señora Manuela.

El costo de este medicamento, asciende a los 42 mil 500 pesos, explicó Manuela Órtiz, solo en una sola quimioterapia, ya que en su segunda cita, no pudo conseguir el dinero para el medicamento.

“Desde hace dos meses no le dan el medicamento, solo la primera quimio sí se la dieron aquí, pero los demás ya no, que porque no hay medicamento, se agrava su situación, porque él ya tiene metástasis”, compartió Ortiz.

Incertidumbre tiene Israel, padre de un joven con cáncer, ya que no le han resuelto si necesitará pagar el medicamento, relató que en la pasada quimioterapia, el Patronato lo apoyó, ya desde entonces se sufría el desabasto.

“Si le han dado las quimioterapias, lo que hace falta son los medicamentos, no hay, hay un patronato que apoya, pero no sé si tengan, porque el secretario de salud dijo que ya iban a dotar de medicamentos”, declaró el señor Israel.

“A mi hijo le toca la quimioterapia la próxima semana, si no hay, pues voy a tener que conseguirlos yo, no sé cuánto esté costando, porque el patronato me dio el primero, voy a ver en cuánto me sale”, declaró Israel.

La señora Yolanda Aguilar declaró que hay ocasiones en que no hay medicamento, y tiene que estar comprando, han sido cuatro veces en las que tuvo que pagar 9 mil pesos por una dosis.

“Yo trabajo, vengo desde San Luis, pero pues, gano el sueldo mínimo, y nos la hemos visto apretada, para poder tener el dinero y cubrir el gasto, hemos hecho actividades para poder juntarlo”, confió Aguilar.

“Es medicamento que sí se ocupa y que muchas personas no pueden cubrirlo, deberían de utilizar todo el recurso para que las personas lo tengan, porque hay muchos enfermos”, manifestó a las autoridades.

PATRONATO IMPOSIBILITADO A APOYAR PACIENTES CON CÁNCER

Con la transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Patronato de Mexicali quedó imposibilitado a apoyar en sus tratamientos a las personas que sufren una enfermedad como el cáncer.

Jorge Casellas Moreno, presidente para el Patronato del Hospital General de Mexicali (HGM), explicó que antes de la transición, podían expedir apoyos a los pacientes, pero desde hace tres meses están imposibilitados, por los nuevos lineamientos.

“Lo que pasa es que teníamos un convenio con el Seguro Popular y ahora cambió todo, antes se daba un apoyo, parte era del Seguro Popular, y parte era del Patronato, directamente no se daba un apoyo”, mencionó el doctor Casellas.

“Estamos viendo qué van a hacer con el nuevo sistema, porque es caro, ahora, el recurso es directo del sector salud con su nuevo sistema, antes era tripartita, del paciente, patronato y Seguro Popular”, precisó.