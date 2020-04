Otro famoso se une a petición por Hospitales de Tijuana

Urge ayuda para el Hospital General de Tijuana. Lo que dijo @ederbez es 100% verdad. Yo corroboré la información con médicos que están viviendo como en zona de guerra. ¡Por favor ayuda! Yo ya lo hice. La liga para donar está en mi bio. Gracias @chefmarcela por abrir esta recaudación

A post shared by Marco Antonio Regil (@marcoantonioregil) on Apr 13, 2020 at 9:25pm PDT