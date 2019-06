Oficialmente González Cruz es alcalde electo de Tijuana

MEXICALI, Baja California.- Recibió la constancia de mayoría Luis Arturo González Cruz, quien oficialmente se volvió el alcalde electo de la ciudad de Tijuana, luego de contender representando la Coalición Juntos Haremos Historia, en el proceso electoral 2018-2019.

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja California, entregó la constacias a las 18:00 horas del 13 de junio, tras avalar que su planilla tuvo la mayoría de votos, por lo que se le declaró como municipe electo de acuerdo a lo establecido en la ley.

El alcalde electo comentó que tiene el compromiso de hacer un gobierno transparente que tienda la mano independitemente del color, partido o ideologia, de hacer realidad las promesas de campaña, abogando a la unidad entre los tijuanenses para enfrentar las agudizadas problemáticas de la ciudad.

“Vamos a cumplirles y no les vamos a fallar, tengo palabras de unidad, las elecciones ya se acabaron, los tijuanenses se deben de unir, tenemos retos en problemas, solo va a ser posible enfrentarlos con unidad, aspiramos a que podamos ganarnos la confianza y respeto de los que no votaron por nosotros”, declamó tras recibir la constancia.

Agradeció a su esposa, hijos y amigos, brindó reconocimiento al IEE, a la población que votó por ellos y los que no, a todos los tijuaneneses calificándolos como el mejor sustento de la ciudad, y nombró a los partidos de la coalición.



“El compromiso es no fallarles, lo vamos a hacer trabajando intensamente, para engrandecer a la ciudad que me ha dado tanto, no les voy a fallar”, reiteró.