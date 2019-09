Observan en Mexicali joya para películas

MEXICALI, Baja California.- De algunos años a la fecha, Mexicali, Tijuana y algunas partes de la región, han sido favoritas para producciones cinematográficas y para la realización de series televisivas.

Desde producciones nacionales hasta internacionales, han elegido el desierto que cubre Mexicali, las locaciones urbanas de Tijuana y las playas que ofrecen Rosarito y Ensenada.

Mexicali por su riqueza en desiertos, montañas y una ciudad cálida, ofrece grandes virtudes que se convierten en locaciones idóneas para que los creadores se inspiren, además sirve para demostrar la belleza que tiene el estado.

Profesionales en la materia de cine como el ‘scouting’ de locaciones y dirección de castings, hablaron con este diario para destacar cómo las producciones nacionales e internacionales escogen la región como escenarios predilectos.

Ángel Valdez Gastelum, encargado de buscar locaciones fílmicas, quien ha trabajado para Narcos de Netflix y la cinta Belzébuth, explicó que si bien grabar en la ciudad es más enriquecedor en escenarios y facilidades.

“El desierto, los lugares llanos, el viejo oeste siempre va a llamar la atención y sí te fijas es como la moda, se está viniendo una corriente de contar historias en lugares inhabitados que incluso muchas veces dan este sentimiento de pueblo olvidado que le da muchas fuerzas a las historias”.

Lo benéfico se puede observar desde diferentes perspectivas, desde lo cultural, mostrar la ciudad al resto del país y el mundo, y desde el punto de vista profesional, se generan empleos directamente con los profesionales en la materia. “Para profesionistas como yo, hay trabajo desde equipo de locaciones, desde maquillaje, peinado, mucho se contratan personas que son de arte, swings, constructores, de albañilería, la verdad es que aplica para todo y también es proyección para la región”.

EQUIPOS CAPACITADOS

El talento local es otra de las virtudes que ofrece la región, no solo en actuación sino en todo el equipo de producción, donde hay gente que ha demostrado estar capacitados para comandar grandes equipos de trabajo en proyectos grandes.

Así lo explicó Adolfo Madera, director de Casting en la región, quien ha trabajo en diversas producciones tanto en Tijuana como en Mexicali.

“Si bien es cierto que para producciones norteamericanas sí llegan a utilizar más a gente de la localidad para extras, también lo es que en producciones de cine de arte y donde requieren de nuevas caras y quieren probar el talento de Baja California pues ha habido una respuesta muy buena por los actores de aquí”.

“Desde mi punto de vista, el ‘crew’ se ha ido capacitando cada vez más porque han tenido la oportunidad de trabajar con más producciones, y llega un momento en el que los productores se dan cuenta que para unas cabezas de departamentos, ya no necesitan traer gente de fuera…”, compartió.

Finalmente, refirió que desde su perspectiva y experiencia, que Baja California siga siendo referente para muchos proyectos fílmicos, es que existe el personal capacitado y las localidades son un manjar creativo para los directores.

“Está en crecimiento y que Baja California ofrece muchas ventajas a los cineastas y producciones, por varios factores… talento existe, actores, actrices, bailarines y cantantes, porque todo esto abona a una producción”.

“Y las locaciones, la zona es muy atractiva para las producciones, porque puedes encontrar desde ciudad, desierto, valle, mar, pueblo mágico, las montañas, en fin, los directores de diferentes partes del mundo con las que he trabajo, quedan maravillados, se explota su creatividad”, concluyó.

Milla Jovovich estuvo en Mexicali grabando Resident Evil.

MEXICALI ES FAVORITO

Sus paisajes desérticos a pocas horas de la ciudad y los pocos kilómetros que separan a la capital de Baja California de los grandes estudios de Hollywood, convierten a Mexicali en un punto estratégico para directores y productores que buscan grandes locaciones no tan lejos de casa.

Un clima cálido y seco y sus grandes zonas desérticas son algunas de las razones por las que el municipio es buscado, sobre todo por aquellos que quieren recrear zonas desérticas con la comodidad de volver a un hotel con aire acondicionado al terminar el día de filmación.

“Curiosamente es un destino muy buscado, la Laguna Salada es la joya de la corona cinematográfica de Mexicali, muchas producciones se han hecho ahí, es sumamente atractiva” aseguró Gabriel del Valle Bórquez, titular de la Comisión Estatal de Filmaciones de Baja California.

TITANIC MARCA PRECEDENTES

En Baja California se realizan entre 70 y 80 producciones al año, entre las que se encuentran series, películas, telenovelas, documentales, videos musicales, comerciales y cortometrajes.

De 2007 a aproximadamente la mitad de 2019, las producciones realizadas en el estado han dejado una derrama mayor a los 112 millones de dólares y han generado alrededor de 16 mil 800 empleos.

Para Del Valle Bórquez, la industria “moderna” del cine en Baja California inició en 1996 con la producción de Titanic (1997) de James Cameron, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

Para Titanic, Twentieth Century Fox realizó la compra de terrenos al sur del municipio Playas de Rosarito en donde se diseñó un estudio específicamente dedicado a la producción, que posteriormente sería conocido como Fox Baja Studios. Aunque actualmente se encuentra cerrado al público, los Baja Studios sirvieron también como parque temático hasta mediados de la década de los 2000s.

En la actualidad, Baja California es sede de la serie original de Selena Quintanilla a cargo de Netflix, asimismo se espera se confirme que el próximo remake de Televisa de la telenovela Quinceañera, sea grabada en la región.

BAJOS COSTOS

La cercanía con el vecino estado de California y la variedad de paisajes que hay en los cinco municipios que conforman el estado son de las principales ventajas para quienes buscan filmar en esta zona de México, además de los costos más económicos.

“Es muchísimo más barato, te estaría hablando de un 40% más barato, más o menos, que en Estados Unidos” explicó el funcionario “en realidad no depende de cuánto cuesta aquí, más bien depende del presupuesto de ellos para hacer la película”.

Estas ventajas que existen en Baja California consiguen que muchos de los productores que ya filmaron en el estado regresen con nuevos proyectos, o que se recomiende la zona a otros productores.

“Cuando lo buscan es porque ya saben lo que hay” afirmó Del Valle Bórquez “muchos ya han venido antes o conocen a alguien que ha filmado aquí, normalmente les dan datos o los datos de algún productor local, y nos hablan”.

INCENTIVOS

De acuerdo a la página de Internet de la Comisión Mexicana de Filmaciones (Comefilm), existen algunos incentivos para las producciones fílmicas en territorio mexicano, sobre todo para producciones nacionales.

En el caso de producciones mexicanas existe el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine), un fideicomiso de apoyo para la producción de largometrajes (más de 60 minutos) de ficción y documental, que está sujeto a casas productoras mexicanas.

También está el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), que brinda un sistema de apoyos financieros y de inversión para la producción, postproducción, distribución y exhibición de largometrajes de ficción o animación de más de 75 minutos, al que pueden acceder personas y organizaciones mexicanas.

Existe también el Eficine 189, establecido en el artículo 189 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), que es un estímulo fiscal a través del cual los contribuyentes que aporten recursos en efectivo a proyectos cinematográficos mexicanos, ya sea en producción o distribución, podrán obtener un crédito fiscal.

En cuanto a la producción extranjera, desde mayo de 2011 existe la modalidad conocida como Cuaderno ATA, un documento internacional que permite la importación temporal de equipo profesional (cámaras, sonido, decoración, vestuario, utilería y equipo eléctrico) libre de impuestos.

Asimismo, la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en su artículo 29 contempla la aplicación de la Tasa 0 para quienes presten servicios de filmación o grabación a residentes en el extranjero, siempre y cuando se presente un aviso previo ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La Laguna Salada, el Puerto de San Felipe y las dunas y arenales en Los Algodones son algunas de las locaciones donde decenas de películas han grabado parte de sus escenas, aprovechando el ambiente desértico.

A pesar de los climas extremos, Mexicali fue casa de grandes producciones como la vigésimo segunda película de James Bond, 007 Quantum of Solace (2008) con Daniel Craig en el papel principal, y la película de zombies Resident Evil: Extinction (2007) protagonizada por Milla Jovovich.

Desierto (2014) de Jonás Cuarón, la producción mexicano-estadounidense Compadres (2015) protagonizada por Omar Chaparro y Belzebuth (2017) del mexicano Emilio Portes también fueron realizadas en el municipio.

En cuanto a series de televisión, Mexicali fue parte de un capítulo de la serie En pocas palabras titulado “La crisis mundial del agua” donde se narra la situación de la planta cervecera Constellation Brands y los grupos ciudadanos que se oponen a ella.

EL CINE EN EL ESTADO GRANDES PRODUCCIONES:

• 007 Tomorrow Never Dies (William Botti, 1997)

•Titanic (James Cameron, 1997)

•Deep Blue (Renny Harlin, 1999)

•Pearl Harbor (Michael Bay, 2001)

•Resident Evil: Extinction (Russell Mulcahy, 007)

•James Bond, 007 Quantum of Solace (Marc Forster, 2008)

•Desierto (Jonás Cuarón, 2014)

•Compadres (Enrique Begné, 2015)

•Belzebuth (Emilio Portes, 2017)

•Siberia (2019)

SERIES:

• “En pocas palabras: La crisis mundial del agua” (Mexicali)

•La Crónica del Taco (Tijuana)

•Fear the Walking Dead (Tijuana)

•Tijuana (Tijuana)

•El Desconocido (Tijuana)

•Selena (Rosarito)

CON ESCENAS FILMADAS EN MEXICALI

•Jarhead (2005)

•Dust to Glory (2005)

•Into the Wild (2007)

•Resident Evil: Extinction (2007)

•007 Quantum of Solace (2008)

•Julia (2008)

•Little Boy (2012)

•La Jaula de Oro (2012)

•Levantamuertos (2013)

•Desierto (2014)

•Compadres (2015)

•Soy Nero (2015)

•Dust to Glory II (2017)

•Belzebuth (2017)

•Siberia (2019)

•El Jardin (2019)

•The Game

•Go for Sisters

•Plane Crash

CON ESCENAS FILMADAS EN BC (OTROS MUNICIPIOS)

•Miss Bala (2017)

•Larceny (2017)

•Land (2016)

•Point Break (2015)

•Across the Line (2015)

•El Americano (2014)

•Las Elegidas (2014)

•Los Hámsters (2014)

•Volando Bajo (2014)

•Against the Sun (2013)

•All is Lost (2013)

•Mielle (2012)

•Workers (2012)

•Benjamin Troubles (2012)

•Here Comes the Devil (2012)

•Sin Pecado (2011)

•Una pared para Cecilia (2011)

•Viernes de Ánimas (2011)

•The Exodus of Charlie Wright (2010)

•Recién Cazado (2009)

•Norteado (2009)

•Crossing Over (2009)

•My son, my son, what have ye done (2009)

•Fast & Furious (2009)

•Morenita. El Escándalo (2008)

•City of Ember (2008)

•Jumper (2008)

•Sleep Dealer (2008)

•Traitor (2008)

•The Death and Life of Bobby Z (2007)

•Borderland (2007)

•Sangre de mi sangre (2007)

•Babel (2006)

•Sólo Dios sabe (2006)

•Los Pajarracos (2006)

•Bordertown (2006)

•Between (2005)

•7 mujeres, 1 homosexual y Carlos (2004)

•Master and Commander: The Far Side of the World (2003)

•Ghosts of the Abyss (2003)

•Purpose (2002)

•A Man Apart (2003)

•Kung Pow: Enter the Fist (2002)

•Pearl Harbor (2001)

•The Weight of Water (2000)

•Deep Blue Sea (1999)

•One Last Score (1999)

•In Dreams (1999)

•Santitos (1998)

•Bajo California: El límite del tiempo (1998)

•007 Tomorrow Never Dies (1997)

•Titanic (1997)

•Camino largo a Tijuana (1997)

•Perdita Durango (1997)