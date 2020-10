O cumplen protocolos o habrá cierres: Secretaría de Salud BC

Una cara de la pandemia Covid-19 nunca antes vista se avecina a Baja California, “¡No hay más tiempo!”, alertó el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, ante los representantes de las cámaras de comercio donde sentenció “o cumplen, o habrá cierres”.

El secretario de Salud, reconoció que las cámaras de comercio, han hecho un esfuerzo para mantener los protocolos que contengan los contagios, no obstante, el repunte, sobretodo en Mexicali, ameritó que las políticas sean menos tolerantes a los incumplidos.

“Por uno no vamos a pagar todos”, enfatizó el secretario Pérez, puesto que solo cerrarán el negocio que sea incumplido, descartando que se avecinen cierres de actividades generalizadas, en la mira tienen a los restaurantes, sobre ruedas y bares de cerveza artesanal.

El tono en el discurso del secretario subió, fundamentado en que viene una temporada más difícil que la de los primeros meses de contingencia, ya que se empatará con la incidencia de las enfermedades invernales, estresando así el sistema de salud.

Basados en el aprendizaje de lo que va de la pandemia, y si se mantiene el ritmo de contagios, los hospitales podrían verse saturados hasta un 90% entre los meses de diciembre y enero; en consecuencia, Baja California se replegaría al semáforo rojo, con las restricciones que implica.

“Es momento de hablar con certeza, no solo en Mexicali, en el Estado, las tasas de incidencia van a la alza, eso conlleva tomar medidas un poquito más drásticas y severas”, comentó el secretario.

Señaló que hay un 10% más de casos Covid-19 hospitalizados en los últimos 30 días, así como más pacientes intubados en los últimos 14 días, situación que ya esperaban, porque la temporada invernal viene muy “dura”.

Mexicali tardó tres meses en aplacar la curva epidemiológica de contagios, por lo que calculan que podría tener un descenso hasta el mes de marzo o abril, pronosticó el secretario Pérez.

¡CUMPLAN!

“A esos que no cumplen, la Secretaría de Salud les dice una sencilla frase ‘cumplan’, ¿por qué?, ya no tenemos tiempo para estarlos convenciendo como lo hemos estado haciendo en los últimos seis meses, que usen sus cubrebocas, que cuiden a sus trabajadores”, dijo.

“Ya no tenemos tiempo, porque nuestro tiempo para permanecer con las actividades aperturadas y que nuestro bienestar continúe, se está acabando, porque viene la temporada invernal, nuestros hospitales se están llenando”, alertó.

ENCUBIERTOS

Advirtió que la Secretaría de Salud, implementará un método de inspección, aparentando ser un usuario de los negocios, la empresa que no cumpla, será sacada de operatividad.

El secretario fue tajante, al avisarles a las cámaras empresariales, que estarán revisando las incapacidades por sospecha de Covid en el IMSS, para correlacionar e inspeccionar a las empresas donde trabajen, y así, asegurar que están cumpliendo.

“Entiendo que me digan que ya no van a aguantar más cierres, bueno, súmense con nosotros, vamos por todos, si no actuamos, vamos a estar en dos meses en rojo, y ahí sí es todos para atrás”, mencionó.

“Ya no habrá tregua, no se aceptará un perdón me equivoqué”, reiteró el secretario.

CASINOS Y SOBRERUEDAS

No habrá distinción, aseguró el secretario que independientemente de si se trata de un casino o un sobreruedas, el peso de la ley caerá sobre aquellos que desobedezcan las disposiciones de salud.

“No va a ser un rubro, serán establecimientos, por supuesto que los casinos no están cumpliendo tampoco, y por supuesto que también vamos a cerrar casinos, pero no todos, los que no estén cumpliendo por eso se los decimos, no hay tregua”, declaró.

El secretario puso énfasis que en el sistema de transporte, tendrán que utilizar el cubrebocas, o serán acreedores a una multa.

MEXICALI

La razón por la que Mexicali enfrenta un panorama pandemia mucho más sombrío que el resto de los municipios, se debe a que la gente gusta de realizar reuniones en domicilios, comentó Pérez.

“El factor común en Mexicali para que los casos hayan repuntado, mucho más que el resto de los municipios, se debe a que la gente convive mucho en las casas, lo mismo que pasó en España”, declaró.

“Y aquí la verdad de las cosas, son una gente diferente, en Mexicali les gusta juntarse, no entendemos por qué, pero bueno, se juntan, y de ahí es de donde vienen las cadenas de transmisión”, argumentó.

A los hospitales les espera una dura batalla, ya que la pandemia retomará fuerza en los siguientes meses, pero ahora frente a un personal de salud desgastado, comentó el doctor Pérez.

Opinó que contará con el apoyo del personal de salud, aun cuando el Gobierno de México, les negó el bono Covid, pues asegura que ese beneficio está siendo afrontado por el Gobierno del Estado.

“No considero que el Gobierno de México le dio la espalda al sector salud, el bono Covid ya está afrontado, lo va a pagar el gobierno del Estado, y estamos en pláticas con la representación sindical”, comentó.