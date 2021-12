“Nunca imaginamos que aquí hiciera mucho frío”

Habitando una casa rentada en la cual se filtra el frío por las paredes, es como vive la señora Alejandra Alberto con su esposo y sus tres hijos.

Originarios del estado de Guerrero y acostumbrados a un clima más tropical, señaló que llegaron a Mexicali por el trabajo de su esposo, sin pensar que la ciudad sería tan fría en invierno.

Expresó que han tenido que acostumbrarse un poco a vivir con el frío, el cual suele sentirse más por las noches.

“No me imaginaba que aquí haría tanto frío, es obvio que no es lo mismo que las costas de Acapulco donde realmente el frío no llega”. “Pero aquí de verdad uno tiene que andar lo más tapado posible, porque no sabemos en qué momento se suelte más el frío” “ Y pues también lo digo por mis niños, pues no me gustaría que se pudieran enfermar”, mencionó.