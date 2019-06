“Nunca es tarde para disfrutar de la vida”: Jubilados

MEXICALI, Baja California.- Como parte del cierre de fin de cursos, profesores jubilados dieron muestra de su pasión y entrega con la vida, al presentar el resultado final de los talleres que realizan en la casa del jubilado, dentro de uno de los centros comerciales de la ciudad.

Ya fuera bailando, tocando la guitarra, o mostrando sus pinturas, ellos mencionaron que nunca es tarde para disfrutar hacer lo que más amas, y que exponer sus trabajos, los hacía sentir bien.

RECORDANDO LAS RAÍCES

María Dolores Gutiérrez Madrigal quien tuviera toda una vida dedicada a la docencia, expuso una de sus pinturas, la cual le llevó realizarla dos meses, le recuerda al lugar donde nació.

“Este es un árbol de jacarandas que se mira mucho allá en el pueblo donde nací en Puruandiro, Michoacán, pues es un árbol muy bonito que deja un olor hermoso, así que lo quise representar en una pintura”, explicó.

APROVECHANDO EL TIEMPO

Gutiérrez Madrigal expuso que esa y otras pinturas que ha hecho, forman parte del taller de pintura de la casa del jubilado, taller en el cual dice aprovechar su tiempo desde hace 5 años.

“Yo empecé a pintar después de haberme jubilado, dándome cuenta que Dios me dio un don que no sabía que tenía, que era el poder expresarme a través de la pintura, y que gracias a este taller, he podido explotar cada vez más”, expresó.

NUNCA ES TARDE PARA VIVIR

La profesora María Dolores después de platicar que no sólo la pintura, sino también tocar guitarra forma parte de sus actividades, expresó que nunca es tarde para aprender a vivir.

“En la casa del jubilado tenemos muchas actividades, que el hecho de quedarse en casa no es opción, pues aún hay mucho por hacer y descubrir, pues manteneros activos nos llena de vida”, comentó.

EJERCITANDO CUERPO Y MENTE

Cecilia Espinoza López maestra de danza folclórica desde hace 9 años, de igual compartió que el hecho de poder ejercitar cuerpo y mente en los talleres, la hace sentir orgullosa de sus alumnas.

“Nosotras tenemos que estar activas, ya que cuando nos jubilamos, mucha gente cae en depresión, pues se recluyen en sus hogares y ya no quieren hacer nada”. “Pero aquí no pasa eso, ya que además de difundir el folclor y las tradiciones, nos sirve de ejercicio, distracción y convivencia, así que nos sentimos muy bien, como si tuviéramos 15 años”, señaló sonriendo.