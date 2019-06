Nuevos monitores cumplen con la norma: Sedeco

MEXICALI, Baja California.- Tras señalarse que el proyecto de la red Estatal de Monitoreo de la Calidad del aire en Baja California, incumplía con la Norma Federal, la autoridad precisó que se trata de información errónea.

El subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Alfredo Babum Villareal, comentó que el proyecto se encuentra en su etapa de instalación, y consiste en 14 nuevas estaciones con equipamiento de competencia internacional.

Informó que los monitores no los compró la Sedeco, el sistema de monitoreo de calidad del aire se adquirió por el Fondo Mixto (Fomix).

Las 14 estaciones que se están instalando cumplen con la norma internacional, ya que han sido evaluadas por especialistas del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Ellos han dictaminado en dos ocasiones que los equipos cumplen con las normas mexicanas y que cumplen con lo que especificó el Conacyt para su adquisición”, defendió Babum.

“Ese rumor que se anda corriendo no tiene fundamento alguno, me gustaría conocer un documento que señale que los monitores no cumplen o que el proyecto se está tratando de cancelar”, aseveró.

Por lo pronto, ya se instalaron dos monitores de calidad del aire en Mexicali, la empresa que se contrató pata su instalación, tiene hasta marzo del año 2020 para concluir el trabajo.

De los 14 monitores a Mexicali le corresponden cuatro, serán instalados en edificios públicos y escuelas, en áreas como la zona dorada, el centro, la comandancia, la delegación Palaco, UABC y Villafontana.

“Los equipos se instalarán en todos los municipios de la entidad con la finalidad de poder realizar la medición precisa de los cinco principales contaminantes en el ambiente”, declaró.

Añadió la dependencia que esta iniciativa surge a petición de organismos especializados de la sociedad civil, como las Secretarías de Salud y de Protección al Ambiente Estatal.

El Estado puso una cantidad de 14 millones de pesos a través Fomix para adquirir los monitores y el Conacyt coordinó los trabajos de selección de la propuesta viable para la contratación del equipamiento, por medio de un comité evaluador integrado por 5 especialistas del Sistema Nacional de Investigadores.

Sin recortes

El subsecretario de la Sedeco, mencionó que no han tenido hasta este momento, algún recorte efectivo en el presupuesto de Ciencia y Tecnología que aplique para Baja California.

“Posiblemente se dé, pero hasta este momento no hay recorte, seguimos de forma regular”, comentó.

Mencionó que se han dado apoyos con el Fondo de innovación, que viene de recursos estatales y de las multas electorales, así como del Fomex, con lo que harán una inversión de 120 millones de pesos.