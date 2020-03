Nuevas medidas en BC por Covid-19

MEXICALI.B.C.-Una de las más recientes medidas que ha adoptado la Secretaría de Salud en Baja California, fue la de recomendar el aislamiento social en población de adultos mayores, esto, ante las disposiciones federales y la situación geográfica del estado.

El llamado es a no salir a eventos de índole social o actividades no esenciales. En el caso de los niños, el secretario de salud ha recomendado no llevar a los menores a la escuela si presentan algún cuadro de enfermedad respiratoria.

Lo mismo para todas aquellas personas que presenten síntomas de enfermedad respiratoria, la recomendación es no ir al centro de trabajo sin antes ir a una cita médica.

Por lo que invitó a llamar a los números de teléfono que implementó la secretaria de salud para información en torno al coronavirus, en Mexicali al (686) 30480, en Tijuana, Tecate y Rosarito el número es (664)1082529 y en Vicente Guerrero (646) 9475408.

En el estado hay registro de 47 casos sospechosos, 32 casos ya descartados, 15 pacientes por confirmar, de los cuales 10 son de Tijuana, 3 en Ensenada y 2 en Mexicali.

El Estado se encuentra libre de Covid-19 hasta el momento, sin algún caso positivo, el distanciamiento es de más de 2 metros entre personas, no saludar de mano, no abrazar a las personas, en caso de adulto mayor, no salir.