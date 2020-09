"Nosotros seguimos trabajando, porque sabemos que la esperanza nunca muere"

Con el ánimo de trabajar y seguir adelante durante la pandemia, es como se encuentran el señor Sergio Millán y su esposa María Luisa Sánchez, quienes venden distintos productos a las afueras de un supermercado.

Ubicados atrás de la plaza nuevo Mexicali, con una hielera donde venden "hielitos", otra donde venden tamales y una vitrina para vender su pan del día, expresaron estar ahí desde las 9 de la mañana.

Indicaron que todos los días se levantan a las 7 de la mañana para preparar todo, llegar a su lugar y estarse ahí hasta las 7 de la noche, o bien, hasta que terminen toda su vendimia, eso desde hace ya casi un año.

Expresaron que mucho de su producto es hecho por ellos y sus hijos, quienes también invierten su tiempo en el negocio familiar, pues reconocen que la situación es crítica.

"Los hielitos los hacemos nosotros, el pan lo hace un hijo en horno de adobe, y los tamales pues los hace un señora que nos los da a vender".

"Entonces pues intentamos vender de todo un poco, porque ahorita ya nada es suficiente, y más si tenemos que mantener nuestra casa y familia"

"Así que la gasolina la tenemos que hacer rendir, pues el carrito en el que andamos es nuestra herramienta de trabajo", expresaron.

El señor Sergio quien pregonaba el buen sabor del pan que venden, explicó que también no dejan de trabajar, porque como en cualquier familia, los servicios de una casa, no los regalan.

Indicó que actualmente tienen recibos de la luz y el agua sin pagar, por lo que no dejar de trabajar, no es una opción para ellos.

No podemos darnos el lujo de un día no trabajar, hay deudas que pagar y pues si no trabajamos, no comemos, por lo que siempre tenemos que mirar para delante".