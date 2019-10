“No soy un gobernador improvisado”: se defiende Kiko en último día

En su último evento como Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, se defendió de las críticas y cuestionamientos de diversos sectores, señalando que no fue, ni es un gobernador improvisado.

“Yo no fui, ni soy un gobernador improvisado, lo que se hizo, bien, y lo que no se hizo, no fue porque no se sabía como hacer, yo les digo que no he improvisado”, defendió el gobernador.

Yo me voy tranquilo porque hice junto con mi equipo, todo lo humanamente posible para que se nos atendiera”, explicó el gobernador.

“Es muy fácil opinar ya que pasaron las cosas, hubiera hecho esto o aquello, es muy fácil, si regresamos el reloj, y estuviera tomando protesta sabiendo de los problemas financieros del último año, les aseguro que hubiera sido distinto”, detalló.

“Se dice, que no hay transparencia, yo les respondo con hechos, primer lugar en transparencia ante el IMCO (Instituto Mexicano de Competitividad)”, contestó Vega de Lamadrid.