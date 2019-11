MEXICALI, Baja California.- El triunfo de Carmen Miranda en MasterChef Mx: La Revancha, se vio opacado por momentos por presentar a su esposa en televisión nacional como su mejor amiga, lo cual generó una conversación en redes sociales.

Se discutió si fue una forma de negación o una decisión de la televisora de presentarla como tal ante los televidentes.

Sin embargo, la chef explicó en entrevista vía telefónica para este grupo editorial que no solo fue una decisión que tomaron en mutuo acuerdo, sino que sus papás no sabían de su matrimonio con la francesa Julie Debernardi.

“En ese momento no pensé que millones de personas que me iban a ver, fue como respeto para mis papás porque ellos no sabían que me había casado en Francia, en ese momento no pensé en todas las consecuencias”, comentó.

“Yo ya lo había hablado con Julie, le había dicho que la iba a presentar como mi mejor amiga, y no tuvimos ningún problema, al final somos mejores amigas, somos pareja, somos todo y estuvo de acuerdo”, agregó.

Sobre las críticas que recibió en las redes sociales sobre dicha situación, dijo que fueron más las respuestas positivas.

“Todas las personas que estén dentro del clóset tienen sus motivos y yo no soy nadie para juzgar a nadie, cada quien tenemos nuestro momento para salir y afrontar las decisiones y las consecuencias de lo que se viene con la toma de decisiones”, añadió.

SALVAVIDAS

Que hoy en día Carmen hable de su sexualidad con plenitud no fue un camino fácil, incluso antes de entrar a MasterChef Mx: La Revancha, la cocinera pasaba por un momento muy difícil en su vida, cuando pensó en quitarse la vida.

La originaria de Oaxaca explicó que la invitación al programa llegó justo cuando su vida personal estaba en quiebre, por el choque entre su religión y sus preferencias sexuales. “A mí me dolió y en ese momento aclamé a Dios: Si tú eres un Dios de amor ¿por qué todos se vienen en contra mía?, de que si soy lesbiana o no, y que me voy a ir al infierno y pues mejor me voy de una vez, quítame la vida, ya no quiero vivir”, compartió Miranda.

Sin embargo, después de todo lo vivido en los últimos meses, su triunfo en el programa, el poder hablar de su matrimonio abiertamente y ser un ejemplo para la comunidad LGBT, hoy en día Carmen cuenta una historia distinta.

“Me siento muy contenta, siempre con los píes en la tierra, ahorita me siento muy motivada de seguir adelante, de seguir estudiando, yendo a más restaurantes para seguir aprendiendo que eso para mí es la mejor escuela”, señaló.

Por último, compartió que seguirá preparándose de la mano de los mejores chefs para cocinar ante la Reina de Inglaterra, así como continuar recorriendo México para conocer más de las culturas gastronómicas del País.