“No somos bebitos”: reclama secretario por aumento de contagios

MEXICALI,B.C.- Por cada persona con Covid-19, cuando menos contagia a una más, la pandemia está ganando la batalla debido a que la población se ha relajado en las medidas de seguridad, a lo que reclamó el secretario de Salud: “No somos bebitos”.

Alonso Pérez Rico, titular de la Secretaría de Salud, señaló que los casos activos están ganando terreno, y Baja California está por llegar a los 900, esto se debe a que la población perdió el miedo contagiarse, en uno de los periodos más críticos.

“Queremos que esto llegue a una meseta, que controlemos el ápice, las curvas no bajan solas, por obra del espíritu santo, se requieren acciones, y eso es la no movilidad, el lavado de manos, tienen que sumarse, la sociedad debe ser corresponsable, no somos bebitos, esto es una consecuencia directa de la concentración masiva”, aseveró.

Actualmente hay 174 intubados, y una ocupación hospitalaria al 60%, entre todos los hospitales Covid de la entidad. Mencionó que hay un aumento exponencial en las clínicas de fiebre.

“La tasa de reproducción efectiva subió a “1”, activamente está ganando la batalla el Covid, porque por cada uno que se infecta, se infecta otro, eso quiere decir que va a continuar la pandemia”, mencionó.

“Estamos a nada de llegar a un nuevo día récord de intubados, en 60 días aumentaron progresivamente, si se hacen más acciones, el día de hoy, el resultado lo tendrán de diez a 14 días”, comentó.

En la entidad se han contagiado 26 mil 141 personas, 267 de un día a otro; 4 mil 304 perdieron la batalla contra el coronavirus, de estos 19 se registraron en las últimas 24 horas, comentó el médico.

El doctor Pérez, precisó que los casos activos de Baja California ascienden 889; Mexicali sube de 310 a 354; Tijuana subió de 253 a 264; Ensenada aumenta de 172 a 174; San Quintín de 23 a 31; Tecate mantiene 33; Rosarito sube de 13 a 20; y San Felipe baja a 13.

Mexicali acumula 11 mil 437 contagios a lo largo de la pandemia (110 nuevos); Tijuana 8 mil 469 (74); Ensenada 3 mil 645 (42); San Quintín 909 (22); Tecate 853 (9); Rosarito 471 (10); San Felipe 354, aclaró Pérez.

Las muertes por Covid en Mexicali, suben a 1 mil 838 personas (13 nuevos); Tijuana 1 mil 790 (2); Ensenada 490 (4); Tecate 138; Rosarito 25; San Quintín 21; y en San Felipe dos, mencionó el secretario.