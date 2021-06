Mexicalenses comentaron apoyar el “Yo sí voto”, para fomentar el derecho ciudadano este 6 de junio.

Señalaron que en estas elecciones, hay que olvidarse de las banderas y los colores, pues la idea es salir a votar y escoger al mejor candidato o candidata, ya sea para su distrito, municipio y estado.

Tal es el caso de Miguel Valdés quien comentó que votar es parte del ejercicio para ejercer la democracia.

“Les diría que no se queden en casa, que salgan a votar, pues luego nos quejamos del mal gobierno, así que todos a votar este domingo”.

El señor Adolfo, por ejemplo, quien estaba saliendo de haber recibido la vacuna contra el Covid-19, expuso que votar este próximo domingo, significa elegir lo mejor para su ciudad.

“Es importante que todos salgamos a votar, nuestra ciudad lo necesita, ya que tenemos que tener siempre a los mejores gobernantes”, explicó.

El señor José, quien también se encontraba dentro de la plaza comercial, comentó que salir a votar es importante, pues si la gente no lo hace, se estará viendo mermada la situación en el estado.

“Si no sales a votar no te quejes el día de mañana de que no te está gustando el gobierno actual, por lo que es muy importante que todos podamos ejercer nuestro derecho”, mencionó.

Alejandro Jiménez compartió que salir a votar debe ser ejemplo para los demás, principalmente la gente joven, pues se necesita que la sociedad pueda tomar buenas decisiones.

“Este 6 de junio tenemos que demostrar que somos muchas personas qu ienes queremos un cambio en nuestra ciudad, sea el candidato que sea, nosotros tenemos que salir a votar”, señaló.

El joven Víctor González, indicó que para él salir a votar significa intentar hacer un cambio en su ciudad, por lo que espera que todos hagan lo mismo.

“Que la gente salga a votar por quien quiera, pero que salga, pues que mejor que todos puedan ejercer su derecho en un día tan importante”, comentó.