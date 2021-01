“No pierdo la esperanza de hallarlo vivo”

“Ya hablé con mi primo y me dice que mi esposo logró llegar a la isla y lo vio caminar ahí”, expresó Olga Lidia Aguilar Monteon, esposa desde hace 8 años de Jesús Alonso García, el pescador que sigue desaparecido en el Mar de Cortez.

Con una voz entrecortada y agobiada por la desesperación, la esposa del pescador ha recurrido a la Secretaría de Marina, en San Felipe, así como a la capitanía del puerto, pero le han respondido que a ellos no les corresponde buscarlo en esa jurisdicción.

“Les pedí que si se comunicaban con Sonora, porque me dicen que son de allá los que lo tienen qué buscar, pero me respondieron que ellos no pueden pedírselo porque va a parecer que se los están ordenando”, expresó la esposa de García.

Luego de hablar con su primo Ricardo Varela Verdugo, el pescador sobreviviente, dijo que tiene la esperanza de encontrarlo vivo, pues él le dijo que lo vio llegar a la playa de una isla frente a Bahía de Kino y que, incluso, lo alcanzó a ver caminando en la playa.

Sin apoyo

Olga Lidia señaló que el propietario de la embarcación a la deriva en la que se quedó su esposo no la ha atendido y que incluso, ha sido omiso en no procurar la búsqueda de los pescadores que desde el 27 de diciembre quedaron a la deriva.

De acuerdo al reporte que levantó en la capitanía del puerto, la panga se quedó a la deriva por una falla mecánica que los pescadores reportaron y que, contrario a las primeras versiones, sí dieron su ubicación, a un costado de la Isla Consag, conocida como El Piedrón o La Roca.

Los tres pescadores reportaron la falla esa misma noche luego de zarpar a las 20:00 horas, pero la esposa de García dijo que el patrón no fue a buscarlos por la neblina. Fue hasta el martes 29 de diciembre que reportó el naufragio en la capitanía del puerto.

“Yo fui el lunes (28 de diciembre) a buscar al señor, pero no me daba la cara, ya hasta luego de varias horas que lo anduve buscando me recibió y me dijo que iban a mandar a otros a buscarlos”, comentó.

Desde entonces, nadie de la cooperativa pesquera para la que trabaja su esposo se ha vuelto a comunicar con ella.

