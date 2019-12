“No pedí nada”: diputado acusado de demandar un millón por su voto    

MEXICALI, Baja California.- Un millón de pesos se dijo que pidió el diputado ex panista, Miguel Ángel Bujanda Ruiz, a cambio de votar a favor del refinanciamiento de la deuda estatal, lo cual negó tajantemente.

La acusación salió del Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, argumentando que incluso, Bujanda sugirió que los demás legisladores de oposición estaban interesados en la cuantiosa cantidad.

El pleito siempre es cuando hay dos personas, yo no tengo nada, no pedí nada, entonces me siento muy tranquilo”, recalcó Bujanda, después de la sesión en la que dio su voto a favor del mencionado refinanciamiento.