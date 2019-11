No le cae el veinte

La gimnasta mexicalense Alexa Citlali Moreno Medina sigue en “shock” tras ser nominada la poseedora del Premio Nacional del Deporte 2019, la cantidad de llamadas y mensajes que ha recibido no le han permitido sentarse a digerir lo que está sucediendo.

A 24 horas de su nombramiento Alexa Moreno recuerda un poco como fueron esos primeros minutos en los que recibió la noticia.

“Primero me mandó un mensaje mi entrenadora Andrea, pero no le hice mucho caso, un poco después me llamaron de Claro Sport y me preguntaron que como me sentía por ser la ganadora del Premio Nacional del Deporte.

De qué están hablando les preguntaba, no estoy enterada, así fue como me enteré”, comentó. Colgó el teléfono y de inmediato recibió la llamada de la ex atleta y directora de la Comisión Nacional del Deporte.

“La segunda llamada que recibí fue de Ana Guevara y ella me confirmó la noticia, me felicitó fue muy atenta conmigo, luego hablé con mis padres y recibí muchas más llamadas entre otros de, amigas mías, de mi entrenador, de Saúl Catro, del profe. Osuna, Carlos Padilla me mandó mensaje, en fin, aún no paran las felicitaciones”, externó.

La estudiante de arquitectura manifiesta que sigue sin acostumbrarse a los reflectores y ser centro de atención, pero que poco a poco va mejorando en este aspecto.

Añadió que ya quedó atrás la incertidumbre sobre su entrenador y es que Fernando Hueto estuvo a punto de quedar fuera por motivos familiares, pero al final decidió quedarse para junto a Alexa trabajar rumbo a los juegos olímpicos Tokio 2020.

Tras quedar sexta en el pasado mundial de gimnasia, Alexa Moreno regresó a la ciudad de Tijuana para regresar a los entrenamientos. “Estamos regresando, retomando el ritmo, trabajando en fuerza, resistencia y experimentando a ver que sale”.

Aprevechó también para saludar y agradecer a los mexicalenses el apoyo que siempre le han dado durante toda su carrera.

“Quiero agradecer a mi gente de Mexicali todo el apoyo que siempre me han dado, se siento muy bien, cuando estoy ahí me siento en casa, eso lo valoro mucho, la verdad soy afortunada de que sigan mi trayectoria y que me den buenos deseos, gente importante para mí están ahí, familia, compañeros, amigos, maestros, con todos estoy muy agradecida”, finalizó.