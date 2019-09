“No hubo desaparición de bienes”: Magallanes impugnará inhabilitación

MEXICALI, Baja California.- Ante la inhabilitación sentencia en contra del director de Atención al Migrante, Gustavo Magallanes Cortés, contestó que la impugnará debido a que no existió la no localización de bienes como presumió la sindicatura.

“En tiempo y forma presenté ante sindicatura diversas observaciones y precisiones; lamentablemente no fueron tomadas en cuenta a pesar de que algunos artículos que dijeron no encontrar en ese momento aparecieron”, explicó el ex director de Protección al Ambiente.

Explicó que la actual administración, envió a otra oficina del Ayuntamiento los contenedores de reciclaje, durante su mudanza de Plaza Fiesta a la Plaza Baja California, y de ahí nació la confusión.

Mencionó que además de encontrar los contenedores en “Juventud 2000”, hallaron las carpas en un camión del Ayuntamiento, y el HUB estaba en la misma oficina.

“Ante esto, un servidor las buscó personalmente y ahí mismo las encontré ‘sanas y salvas’ y así también se les hizo saber. No hay ni hubo ‘desaparición o extravío’ de ningún objeto propiedad de la dirección de Protección al Ambiente”, argumentó Magallanes.

“Sobra mencionar que pareciera que no le dieron el seguimiento correspondiente y todo parece indicar que hubieron omisiones de alguna persona”, opinó en torno al proceso de la investigación administrativa en la que fue imputado.

“Todo son imprecisiones, en lo personal acudiré a la instancia correspondiente para acreditar lo que en su momento sucedió y nuevamente hacerlo ante la instancia correspondiente”, añadió.

El director presentará en el Tribunal Contencioso Administrativo un recurso de nulidad, asegurando que todavía está a tiempo y es su derecho, ya que no hay nada perdido, ni robado.