“No hubo arreglo económico con maquilas”: Bonilla

MEXICALI,B.C.-Con un tajante rechazo, Jaime Bonilla Valdez, Gobernador de Baja California, negó que se haya llegado a un arreglo económico entre la función pública y las empresas maquiladoras, para permitir su operación.

“No!, no hubo ningún arreglo económico, simple y sencillamente las que regresaron son esenciales, no han abierto ninguna que no sea esencial, lo que pasa es que acuérdese, se llevó el proceso y se cerraron todas”, explicó el gobernador.

Bonilla respondió al cuestionamiento realizado por una ciudadana, durante su transmisión diaria a través de su página oficial vía Facebook, explicando que las empresas que están activas, solo deben ser las esenciales.

Tras cerrar la mayoría de las empresas en el Estado, éstas empezaron a presentar sus argumentos para reabrir; fue a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo y la gubernatura, que se decidió si eran esenciales o no, pero siempre y cuando se justificara.

El mandatario estatal, recordó que hay cadenas de suministros que abastece a las empresas esenciales, a esas también se les permitió reactivarse, de otra manera no podrían funcianar las esenciales

Pidió que si alguien sabe de alguna empresa no esencial que esté operando, la denuncien proporcionando el nombre, con el fin de verificarla, ya que no está descartado que haya negocios no esenciales abiertos sin ninguna autorización.

Cabe recordar que durante el mes de mayo, Baja California reabrió un total de 200 empresas que en abril habían cerrado, su activación, aseguran que estuvo justificada tras mostrar la documentación que avala su esencialidad.

Precisó que si este 1 de junio se mantiene Baja California en alerta roja, no van a regresar las empresas no esenciales a laborar, solo se mantiene la actividad de las esenciales, y que los grupos vulnerables podrían regresar a trabajar hasta que la alerta baje a un tono naranja.