“No hay un solo sanfelipense que no sueñe en que seamos municipio”

Aunque en años anteriores ya se han hecho intentos por municipalizar el puerto mexicalense de San Felipe, nunca se había estado tan cerca de lograrlo con legisladores, alcaldesa y gobernador electo que se han comprometido a hacerlo realidad.

El primer día de su gestión, el diputado Juan Manuel Molina García ingresó una iniciativa ante el Congreso del Estado para reformar el artículo 26 de la Ley de Régimen Municipal y poder incorporar a San Felipe en la lista de municipios en Baja California.

La iniciativa, que resonó entre los candidatos a diputados por este distrito, la alcaldesa electa, Marina del Pilar y el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, parece avanzar sin obstáculo político hasta el momento.

Aunque quedan pendientes los estudios jurídicos, geográficos, poblacionales, económicos, sociales y de impacto ambiental, la municipalización de San Felipe comienza a generar optimismo entre los residentes del puerto.

Molina García, quien argumentó que la iniciativa es una petición de los sanfelipenses, también cita en su documento los resultados del Plan de Desarrollo Económico sobre el retraso en el puerto, y justifica con la restricción al desarrollo al que ha sido sometido este poblado por años.

“El sueño de todo sanfelipense desde hace décadas, ha sido llegar a ser municipio, no hay un sanfelipense del sector o nivel económico que sea, que no sueñe con llegar a ser municipio”, explicó el ex delegado y miembro activo del Consejo de Desarrollo Económico de San Felipe, Roberto Ledón Perezchica.

Vox Populi

“Ya es justo, desde hace 20 años viene pronosticándose pero el gobierno es el que toma las decisiones, va a mejorar para que no se vayan los recursos en San Felipe, que quede para el pueblo y no se vaya a Mexicali para hacer sus puentes volados”, Miguel Camacho Rubio.

“Estaríamos mejor como municipio porque le falta mucho a San Felipe que también sufre en cuestión de robos”, Francisco Javier Coronado.

“Le iría bien, tendría muchas mejoras porque está muy rezagado, pueden tener más limpieza y servicios, sí mejoraría”,Olga Mendoza.

“A mí me gusta mucho San Felipe, yo creo que es mejor que se independice de Mexicali, yo creo que no me afectaría como mexicalense”, Manuela Esqueda.

“A San Felipe le falta más trabajo, como municipio puede mejorar, le van a poner más atención y va a haber más entrada de trabajo y turismo”, Mario Romero Varela.