No hay suficientes primeras dosis para todos: Secretaría de Salud

La remesa de 40 mil dosis de AstraZeneca no alcanza para aplicar la primera vacuna a todas las personas que lo están solicitando, respondió la Secretaría de Salud, ante las inconformidades de la población que ha hecho fila sin lograr ser inmunizado.

El secretario de salud, Alonso Pérez Rico, dijo que están a la espera de entre 40 mil a 50 mil vacunas más, para poder cubrir la necesidad de proteger con la primera dosis a todas las personas que están pendientes en Baja California.

Ante las inconformidades de los asistentes a la vacunación en La Plaza Cachanilla, por haber ido desde la madrugada y no alcanzar vacuna tras varias horas de espera, el secretario Pérez Rico comentó que ya giró la instrucción sobre esta situación.

“Gire la instrucción de que se contara a las personas iniciando la jornada y que se les diga cuántas dosis hay para la jornada, y avisar al resto que no alcanza, para que no esperen”, comentó.

“El tema no es que no tengamos el horario o la gente para poder aplicar la vacuna, el tema es que no tenemos la vacuna, hay una gran cantidad de convencidos y arrepentidos que están buscando precisamente vacunarse y solo tenemos una cantidad muy limitada para cada municipio”, detalló.

“Por ejemplo en Mexicali teníamos 10 mil vacunas, la subimos a 13 mil, para Tijuana 23 mil, Ensenada 5mil, y ¿por que a Mexicali tan poquitas?, tiene que ver con la densidad de población”, mencionó.

“No hay para toda la población que quiere vacunarse, tenemos 40 mil dosis, que prácticamente ya la pusimos en tres días, estamos esperando que nos lleguen otras de 40 a 50 mil dosis, para vacunar a todos”, precisó.

En esta semana se han puesto 40 mil primeras dosis de AstraZeneca en Baja California, el titular de la Secretaría de Salud, comentó que en 56 días deberán replicar este esfuerzo.

Hasta el 6 de octubre, había una disponibilidad de 21 mil 582 dosis, de las cuales 13 mil 290 son de AstraZeneca para primeras dosis, 1 mil 266 de Sinovac, y 7 mil 026 de Pfizer, explicó.

El secretario mencionó que ya inició el registro de los menores de 12 a 17 años con alguna comorbilidad a través del portal https://mivacuna.salud.gob.mx, con el fin de vacunarlos en un futuro.