“No hay rebrotes por reapertura de negocios”: asegura SEST

Tras las reactivación de 3 mil 743 negocios en Baja California, que van desde la industria, restaurantes bar, casinos e iglesias, la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST), defiende que no se han dado rebrotes.

“Creemos que no tenemos identificado en ningún sector que hemos reactivado un rebrote en lo particular, no podemos decir que la regamos con el sector gastronómico, o el industrial, lo hemos mantenido bastante controlado”, comentó Mario Escobedo Carignan.

Recordó que como secretarías de economía y de salud, permiten la reapertura de algunos sectores, siempre y cuando cumplan con protocolos, pero al final del proceso, son los alcaldes quienes definen si se abre o no cierto sector.

El secretario de la SEST, señaló que han reaperturado 3 mil 743 negocios en Baja California; de los cuales 2 mil 461 son de Tijuana; 388 de Ensenada, 267 de Rosarito, 171 en Tecate, 446 en Mexicali, siete en San Quintín y tres de San Felipe.

Escobedo precisó que hay 125 mil unidades económicas dentro de la economía formal, es decir, aproximadamente, solo el 3% de las empresas han podido reintegrarse a la productividad.

Por las evaluaciones semanales, es que se ha logrado que haya un control de los contagios, declaró Escobedo que la entidad sigue en semáforo rojo, pero hay ciertas actividades a las que se les permite su operatividad.

Declaró que las empresas que pretenden reactivarse, deben realizar una solicitud ante la SEST, presentando su protocolo de seguridad e higiene, el cual debe de estar aprobado por la Secretaría de Salud.

“Hemos reaperturado más de 200 iglesias entre cristianas y católicas en todo el Estado, con una gran respuesta y un gran sentido de responsabilidad, al limitar el ingreso al 25% de su capacidad”, añadió el secretario.