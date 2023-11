No habrá sanciones comerciales a México por tema de la vaquita marina: AMLO

San Felipe, Baja California.-No habrá sanciones económicas ni embargos pesqueros para México debido a la falta de protección de la vaquita marina, informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Esta declaración se hizo durante el evento 'Programas para el Bienestar' en San Felipe, como parte de su recorrido por los siete municipios de Baja California.

El presidente precisó que la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) reconoció los esfuerzos realizados por México en el marco del Plan de Conservación de la Vaquita Marina.

El Secretario de Marina, José Rafael OjedaDurán, destacó que se reforzará la protección en la zona cero de Santa Clara. En esta segunda etapa, se colocarán bloques de concreto y un radar de gran capacidad para tener un mayor control.

López Obrador anunció la construcción de una nueva sucursal del Banco del Bienestar en el municipio de San Felipe para facilitar a los ciudadanos el retiro de sus pensiones sin tener que desplazarse hasta Mexicali.

Si no vengo, no me entero de que en San Felipe no hay sucursal del Banco de Bienestar. Va a haber sucursal", indicó.