No habrá desfile de la Revolución Mexicana

MEXICALI,B.C.- Por primera vez en muchos años, el tradicional desfile conmemorativo al aniversario de la Revolución Mexicana, no se llevará a cabo, confirmaron autoridades del Gobierno del Estado.

El desfile cívico-deportivo, se realizaba cada 20 de Noviembre, con la participación de escuelas, organizaciones civiles, y dependencias del Gobierno Estatal y Municipal, así como el Ejército Mexicano.

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo, no ha informado sobre algún acto protocolario, alusivo a la histórica fecha para México, no obstante, no han descartado realizar alguna ceremonia.

La razón por la que de manera inédita no se realizará el tradicional desfile, se debe a las recomendaciones de la Secretaría de Salud, en las que se pide evitar las conglomeraciones de la ciudadanía.