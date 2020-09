No habrá bono Covid para Secretaría de Salud e Issste

MEXICALI,B.C.- Luego de seis meses en la primera línea de batalla, el personal de la Secretaría de Salud y el Issste en Baja California, serán excluidos del bono Covid-19; luego de que las autoridades federales aclararan que dicho bono solo era para personal del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, precisó que en un inicio se entendió que el bono Covid-19 era para el sector salud en general, después les aclaró el gobierno federal que solo estaba destinado a los trabajadores del IMSS.

El secretario de Salud señaló que se revisa con los sindicatos que opciones se tienen, pero esto está en análisis. Por su parte El Gobernador Jaime Bonilla Valdez, aseveró él, y el secretario Pérez, nunca prometieron que darían una compensación al personal de salud.

“Es un compromiso que nunca se ha hecho, no tengo contemplado un bono dentro del esquema financiero porque no tenemos los recursos, que no digan que el secretario o el gobernador lo prometió”, señaló Bonilla.