No faltan pruebas Covid: falta personal

Las extenuantes filas que debe soportar una persona sospechosa de Covid-19 en la Secretaría de Salud o el IMSS, no se deben a una escasez de insumos, pero sí tienen que ver con la necesidad de más personal, reconocieron las autoridades.

El jefe del departamento de epidemiología de la Secretaría de Salud, precisó que como nunca antes, se están haciendo pruebas PCR y antígenos en Baja California, pero debido a la expansión de la cuarta ola, la demanda está disparada.

El doctor Óscar Efrén Zazueta Fierro, mencionó que al día están tomando alrededor de 1 mil 800 a 2 mil pruebas a nivel sectorial, el 60% de estas pruebas son tomadas en el IMSS y 40% en la Secretaría de Salud.

“Desde que la administración inició, se dio la instrucción para que se compraran suficientes pruebas, no es un limitante, ¿por qué escuchamos de las largas filas?, esto se debe a la gran demanda en las clínicas de fiebre”, comentó.

Si bien hay suficientes pruebas, se necesitaría más personal químico para poder aplicarlas a la gran cantidad de personas que está acudiendo diariamente a los Centros de Salud y Clínicas de la Fiebre.

“Hay un área específica donde está un químico con todo el equipo especial para la toma de muestra, dependiendo de las capacidades que tengamos, podemos tener dos o tres químicos, y esto genera las grandes filas”, señaló.

“Que ningún paciente con síntomas se quede sin prueba, todas las personas con síntomas que se lleven la prueba de PCR o rápida”, esa es la instrucción que doctor Zazueta, asegura que se emitió al personal de las instituciones públicas de Baja California.

El doctor reiteró que lo que falta es personal para aplicar las pruebas de Covid-19, algo que está sucediendo en todos los Estados de la república mexicana, y que están tratando de mejorar buscando más químicos.

El secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, mencionó que la prueba más contundente es la de PCR, sin embargo han visto largas filas en laboratorios privados donde hacen las rápidas (antígenos).

“Son de utilidad, pero no tienen la sensibilidad de la PCR, se les aconseja que vayan si tienen síntomas, de lo contrario puede haber un falso negativo, una prueba rápida positiva es contundente, una negativa no necesariamente implica que no tenga covid”, aclaró Medina.