Con la idea de tener una Navidad tranquila junto con su familia este año, es como vive doña Isabel en el Bordo Rivera, colonia ubicada al oriente de la ciudad.

Acompañada de sus nietos, doña Isabel comentó que en la zona tiene viviendo ya más de 30 años, por lo que reconoce que las frías temperaturas será algo normal en esta época del año.

Señaló que en lo personal, ella es una persona que resiente el frío por las noches, por lo que gusta de estar bien abrigada y así no enfermarse. “Aquí como parece un pobladito y no hay edificio pues es un ranchito, entonces el frío de verdad se siente fuerte y la verdad es que no falta mucho para que esto sea un congelador”, expresó.

CUIDANDO LA SALUD

Doña Isabel quien indicó que por la pandemia ha tenido que ser más cuidadosa con su salud, expuso que ya no ha salido a la calle con frecuencia, solo para cosas específicas.

Indicó que quienes suelen hacer las compras son su esposo y su hijo quien tiene su propia casa dentro del terreno, por lo que de alguna forma se siente protegida por su familia.

“Sí llego a salir, pero es muy poco, la verdad es que entendemos que debemos cuidarnos, por lo que solo vamos a lo necesario y ya.

“Y gracias a ello y a Dios, nosotros no nos hemos enfermado, pues con lo que tenemos, intentamos seguir las reglas”, mencionó.

¡PUEDES APOYAR!

• Tú puedes colaborar en el Cobertón Navideño donando cobijas que se entregarán a las personas necesitadas en esta temporada de frío.

• Los donativos se reciben en avenida De la Patria 952, en el Centro Cívico.