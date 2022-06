No es mi papel hacer restricciones: Norma Bustamante

Debido a la reciente postura de la alcaldesa municipal Norma Bustamente sobre comenzar a prohibir los shows de artistas de género musical de narco corridos en el Palenque del FEX debido a lo acontecido la última vez en este escenario durante la presentación del Grupo Codiciado, la edil comunicó que tomó una reacción ‘’muy viseral’’ respecto a esto.

Señalando que la solución no es prohibir este tipo de eventos porque significa restringir la libertad de expresión musical de los artistas.

Por lo que en reunión con los directivos, la edil llegó a la conclusión de que la solución a este tipo de problemas es reforzar efectivamente la seguridad en el Palenque para evitar situaciones que puedan poner en riesgo a los espectadores del concierto.

‘‘Mis directivos me han demostrado que con todas las medidas de seguridad y cumplidas al pie de la letra puede haber de todo y que no es mi papel estar haciendo restricciones sino cuidar que no suceda nada’’, expresó la alcaldesa.