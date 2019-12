No debe haber mujeres de segunda en materia de aborto: Secretario de Salud

MEXICALI,B.C.- Las mujeres con privilegios pueden viajar a otras entidades o a Estados Unidos a interrumpir su embarazo legalmente, las que no, se someten a procedimientos peligrosos o son obligadamente madres; las primeras tienen el derecho y las segundas no.

Así lo señaló el Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, en torno a las solicitudes que ha recibido en su oficina, para que brinde una postura sobre la legislación del aborto en el Baja California, aseverando que no puede haber personas de segunda.

“Hay diferencias geográficas, para una paciente que tiene acceso a ir a Estados Unidos para la interrupción del embarazo, solo cruza la línea, paga 300 y pico de dólares, y se hace el procedimiento, otras vuelan a la Ciudad de México o a Oaxaca y se lo hacen”, dijo.

Pero las pacientes que no tienen la facilidad de cruzar la línea o viajar a otros estados, deben quedarse con una decisión muy fuerte, se lo hacen en medios completamente no legales o terminan su embarazo, enfatizó.

“Al final de cuentas yo no voy a legislar, yo no voto, pero yo sí veo, soy muy justo, e invito a todos los que toman esas decisiones, que no podemos tener un estado donde hay ciudadanos de primera y segunda clase”, exhortó.

“Los primeros son los que pueden ir a donde hay una regulación, y los segundos no pueden, entonces no estamos siendo justos en salud, en ese sentido”, expresó el secretario Pérez Rico.

“Yo lo veo así, al final de cuenta lo que la ley me marque que tenga que hacer, lo voy a hacer, yo como líder de la Secretaría de Salud, y muchos otros médicos pensamos lo mismo, es una decisión personal pero la ley es la ley”, argumentó.

Las solicitudes

Preció que ha recibido múltiples solicitudes en su oficina para que brinde su opinión como técnico, y así agregarla a los documentos que pretenden que se reforme a favor o en contra del aborto.

“Estoy a favor de la salud del paciente, puede tener ‘C’ de pacientes que quieren terminar su embarazo y se van a Estados Unidos u otros lugares, y las que no tienen el recurso, no tienen el derecho, entonces ¿tenemos ciudadanos de primera y segunda?”, cuestionó.

“A la fecha no hemos tenido solicitudes de mujeres que soliciten la interrupción del embarazo por una violación, pero yo quiero expresar que somos médicos y cuidamos la vida, pero también entendemos que la vida tiene muchas necesidades”, explicó.

Si es una ley la deben de cumplirla, recalcó el secretario, tendría que buscar a un médico que realice ese procedimiento, si es la voluntad de una paciente.