No afecta consulta a inversión: Bonilla

MEXICALI, B.C.- El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez dijo confiar plenamente en el trabajo que hará el gobierno federal en el tema de la consulta ciudadana a realizarse para la operación de la empresa cervecera, Constellation Brands.

“El señor presidente es una persona muy responsable y si está comisionando a su secretaria de Gobernación para que lo haga, se que lo hará a conciencia”, señaló.

Expresó que a la gente se le tiene que tomar en cuenta, pues se trata precisamente del cambio en la forma de trabajar de su gobierno, anteponiendo a la ciudadanía.

En caso de que existiera alguna irregularidad, confía en que se esclarezca y afirmó que no le consta que existan casos de corrupción en la instalación empresa. “Pero no puede haber una situación, donde un grupo por más pequeño que sea y se oponga, que no se le escuche.”

Sobre la incertidumbre que genera la consulta a los inversionistas, el Gobernador señaló que la mayoría debe decidir, “tranquilos, que se haga la encuesta o la consulta o las preguntas que vayan a hacer y que las conteste la gente, que las mayorías decidan”.

Finalizó diciendo que él cree en la consulta y no ve mayor problema, además, de que no tiene ningún inconveniente en cambiar lo señalado en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

REDUCCIÓN DEL PROCESO ELECTORAL BUSCA AHORRO: BONILLA

La reducción de tiempos del Proceso Electoral 2020-2021 en Baja California fue por razones de presupuesto, admitió el gobernador del Estado Jaime Bonilla Valdez.

El mandatario indicó que el costo del proceso electoral representa un gasto importante para el Gobierno del Estado, por lo que al pasar el arranque de septiembre a abril se reducen tres meses de gasto para el estado.

“Los procesos electorales son demasiado largos de por si, demasiado costosos, entonces el gobierno tiene que ser responsable” aseguró. Asimismo, Bonilla Valdez consideró que no es necesario otorgar “tanto tiempo” para organizar la elección local, ni para las campañas de los partidos políticos.